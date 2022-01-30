 

Кандидат в президенты Франции сочла правомерными претензии РФ к НАТО

30.01.2022, 17:01, Новости дня
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Кандидат в президенты Франции от правоцентристской партии «Республиканцы» Валери Пекресс в эфире телеканала France 3 заявила, что обеспокоенность со стороны РФ в связи с организацией у ее границ НАТО является правомерной.

«Как я понимаю, сегодня есть правомерная обеспокоенность со стороны РФ в связи с организацией у ее границ альянса, который может быть направлен против нее. Поэтому необходимо говорить. Необходима конференция по безопасности в Европе с участием РФ и Евросоюза», – цитирует ее РИА «Новости».

Кроме того, она приветствовала диалог между Францией и Россией.

«Наконец, Франция говорит с Россией. И я думаю, что возобновить этот диалог было абсолютно необходимо, если мы хотим гарантировать мир у границ Европы. Вместе с тем надо быть очень твердыми в этом диалоге. Границы Украины неприкосновенны, и мы должны их защищать, поскольку Франция сегодня в НАТО – альянсе, который будет защищать суверенные государства, находящиеся у его границ», – добавила Пекресс.

Ранее эксперт рассказал газете ВЗГЛЯД, что кандидат в президенты Франции от правоцентристской партии «Республиканцы» Валери Пекресс может придерживаться пророссийских взглядов, как и другой кандидат в президенты Франции – основатель партии «Отвоевание» Эрик Земмур.

Согласно соцопросу Ipsos-Sopra Steria, Пекресс занимает третье место в предвыборной гонке. На втором месте расположилась лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, а на первом – действующий президент Эммануэль Макрон. 

Напомним, Киев и страны Запада считают, что РФ готовит вооруженное нападение на Украину. В Кремле эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать.

МИД России в декабре 2021 года опубликовал проекты договоров РФ с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.



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