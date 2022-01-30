Приобретать товары в зарубежных интернет-магазинах можно будет только через «Внешпосылторг»

С 1 марта 2022 года в России изменится порядок получения товаров из розничных интернет-магазинов, находящихся за границей. Теперь обработкой таких заказов будет заниматься Единый уполномоченный оператор «Внешпосылторг».

Трансграничная электронная коммерция продолжает стремительно развиваться, несмотря на пандемию. Количество посылок с новыми товарами, поступающих в Россию из-за рубежа, уже превысило полмиллиарда штук в год. Стоимость большинства посылок невелика и потому не облагается пошлинами. Таким образом, российское государство не зарабатывает на них ровным счётом ничего, а магазины внутри страны несут потери из-за недобросовестной конкуренции.

– Ещё одна проблема – несоответствие товаров в посылках российским стандартам качества и безопасности. Таможня выборочно проверяет отправления и какие-то особо опасные вещи изымает, но всё остальное идёт совершенно бесконтрольно и в огромных количествах, – заявил директор ПАО «Внешпосылторг» Артём Соколов.

Теперь, выбрав товар в интернет-магазине, покупатель должен скопировать ссылку на объявление и поместить её в свой личный кабинет на сайте «Внешпосылторга». В течение 14 рабочих дней заявку рассмотрят, и, если товар соответствует требованиям для ввоза в Россию, клиенту придёт ссылка на онлайн-оплату. Сумма будет включать цену товара, таможенную пошлину и стоимость услуг оператора – 27-34 процента. Затем товар поступит на склад «Внешпосылторг» в подмосковных Мытищах, пройдёт таможню, после чего покупатель выберет удобный для себя способ доставки и оплатит его.

Во «Внешпосылторге»надеются, что значительных задержек доставки товаров из-за рубежа удастся избежать.

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