От животного принта до ретро-стиля. Какие брюки будут в тренде этой весной
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Самым актуальным трендом 2022 года, безусловно, является заниженная посадка. Но, согласитесь, далеко не все согласны включать вещи на низкой посадке в свои гардеробы. Если вы пока не хотите носить брюки, открывающие поясницу, но намерены пополнить свой гардероб трендовыми новинками, присмотритесь к другими актуальным моделям.
Цветная кожа или винил
Брюки из цветной кожи или с виниловым покрытием смотрятся эффектно и выведут образ на совершенно иной уровень. Для создания повседневного лука сочетайте их с базовыми джемперами, рубашками и футболками.
Широкие, с высокой посадкой
Весной-2022 в тренде модели с широкими брючинами и на высокой посадке. Они одинаково хороши как с облегающими топами, так и с объемными джемперами.
Широкие брюки необязательно сочетать с высоким каблуком. Стильно смотрятся и образы с ботинками на плоском ходу.
Животный узор
Помимо леопарда актуальна также зебра и тигр. Лучше всего животный принт смотрится в сочетании с однотонным верхом, например с черным блейзером.
Плиссированные
В моде брюки из жатой ткани, имитирующие плиссировку. Их не нужно гладить, что очень удобно (особенно утром). Сочетать их можно с верхом из такого же материала, а также с топами, рубашками, кожаными косухами.
Принтованный деним
Деним с принтом не может быть скучным. Он сделает любой образ в разы интереснее. Создайте образ в стиле тотал-лук и скомбинируйте розовые принтованные джинсы с пиджаком такого же цвета.
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Трикотажные
Трикотаж – один из самых удобных в носке материалов. Трикотажные брюки – это одна из наиболее практичных вещей. Сочетайте трикотажный низ с укороченным кардиганом из такого же материала.
В белом цвете
Не самая практичная модель, но однозначно одна из самых актуальных этой весной. Белые брюки наиболее эффектно смотрятся в монохромных образах.
В ретро-стиле
70-е возвращаются! Поселите в своем гардеробе стильные расклешенные брюки. Сочетать их можно как с топами, так и с трикотажными жилетками, блузами, водолазками и свитерами.
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