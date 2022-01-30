 

От животного принта до ретро-стиля. Какие брюки будут в тренде этой весной

30.01.2022, 16:46, Разное
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Самым актуальным трендом 2022 года, безусловно, является заниженная посадка. Но, согласитесь, далеко не все согласны включать вещи на низкой посадке в свои гардеробы. Если вы пока не хотите носить брюки, открывающие поясницу, но намерены пополнить свой гардероб трендовыми новинками, присмотритесь к другими актуальным моделям.

Цветная кожа или винил

Брюки из цветной кожи или с виниловым покрытием смотрятся эффектно и выведут образ на совершенно иной уровень. Для создания повседневного лука сочетайте их с базовыми джемперами, рубашками и футболками.

Широкие, с высокой посадкой

Весной-2022 в тренде модели с широкими брючинами и на высокой посадке. Они одинаково хороши как с облегающими топами, так и с объемными джемперами.

Широкие брюки необязательно сочетать с высоким каблуком. Стильно смотрятся и образы с ботинками на плоском ходу.

Животный узор

Помимо леопарда актуальна также зебра и тигр. Лучше всего животный принт смотрится в сочетании с однотонным верхом, например с черным блейзером.

Плиссированные

В моде брюки из жатой ткани, имитирующие плиссировку. Их не нужно гладить, что очень удобно (особенно утром). Сочетать их можно с верхом из такого же материала, а также с топами, рубашками, кожаными косухами.

Принтованный деним

Деним с принтом не может быть скучным. Он сделает любой образ в разы интереснее. Создайте образ в стиле тотал-лук и скомбинируйте розовые принтованные джинсы с пиджаком такого же цвета.

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Трикотажные

Трикотаж – один из самых удобных в носке материалов. Трикотажные брюки – это одна из наиболее практичных вещей. Сочетайте трикотажный низ с укороченным кардиганом из такого же материала.

В белом цвете

Не самая практичная модель, но однозначно одна из самых актуальных этой весной. Белые брюки наиболее эффектно смотрятся в монохромных образах.

В ретро-стиле

70-е возвращаются! Поселите в своем гардеробе стильные расклешенные брюки. Сочетать их можно как с топами, так и с трикотажными жилетками, блузами, водолазками и свитерами.



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