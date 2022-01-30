Совет диетолога: почему нельзя отказываться от мяса

Мясо – важный элемент в рационе, который приносит неоспоримую пользу, если его употреблять правильно. Диетолог и нутрициолог Оксана Чернышева сформулировала основные “за” и “против” мясных продуктов и отметила, что от них не стоит отказываться полностью.

Свинина, говядина, индейка и обычная курица могут как помочь организму, так и запустить в нем негативные реакции. Все зависит от того, в каких количествах есть мясо и как его готовить. Например, жирное или пересоленное мясо может оказаться крайне вредным для человека, а блюда на пару способны наладить обмен веществ. Самое главное, по мнению многих диетологов, не перебарщивать.

Частое употребление мяса может привести к проблемам в сердечно-сосудистой системе и образованию холестериновых бляшек. Как отметила Чернышева, организм переваривает мясные продукты дольше, чем всю остальную еду. Работа желудочно-кишечного тракта осложняется и в том случае, если вместе с шашлыком на майские праздники от души наесться салатов, картошки и закусить хлебом. Это будет большой удар для органов пищеварения, поэтому “мясное” меню лучше распланировать заранее.

Несмотря на относительный вред мяса, оно содержит в себе и полезные свойства. Например, диетолог выделила различные аминокислоты, полноценный комплекс которых невозможно получить из растительной пищи. Именно по этой причине Оксана Чернышева призвала веганов и вегетарианцев пересмотреть свое отношение к мясным продуктам: они незаменимы для человека, если их есть в разумных количествах.

Любой вид мяса может перевариваться без каких-либо проблем и вреда для здоровья. Все зависит только от культуры питания, о которой часто забывают в силу тех или иных причин. Играют отдельную роль и индивидуальные особенности организма, однако в этом направлении уже должны разбираться специалисты.

Источник: www.medikforum.ru