 

“У меня каждый раз депрессия”: Решетова летит в Москву за сыном

30.01.2022, 16:22, Разное
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Анастасия Решетова полетела в Москву, чтобы забрать сына у экс-супруга после отдыха за границей. В своем Instagram модель поделилась переживаниями по поводу предстоящей поездки в столицу.
Решетова и Тимати расстались, и у рэп-исполнителя уже появилась новая девушка. Однако это не мешает российской звезде видеться с сыном Ратмиром. В январе Тимати забрал мальчика и увез в путешествие, но теперь пришла пора возвращаться домой. Анастасия Решетова собралась в Москву за сыном и отметила, что по прибытии в большой город у нее каждый раз начинается депрессия.

Из-за предстоящего нервного перелета модель попросила подписчиков не трогать ее понапрасну. В Москве Решетовой нужно будет решить некоторые рабочие вопросы, забрать ребенка и, непременно, увидеться с бывшим мужем. Судя по сторис модели в Instagram, поездка предстоит непростая, и в первую очередь – в эмоциональном плане.

О причинах своих переживаний экс-супруга Тимати не рассказала. Фолловеры предполагают, что Анастасия Решетова волнуется как раз по поводу встречи с бывшим. Однако что происходит на самом деле – пока неясно.

Решетова пояснила о расставании с рэпером еще осенью 2020 года. Спустя время пара развелась официально, но с уговором о том, что маленький Ратмир будет видеться как с мамой, так и с папой. При этом известно, что большую часть времени ребенок все равно проводит с Решетовой. Тимати не забывает о сыне, иногда забирает его, путешествует с Ратмиром и показывает мир. На это у российского рэп-исполнителя есть все возможности, в частности – финансовые.

Январский отдых Тимати с сыном выдался особенно насыщенным. В своем Instagram исполнитель делился фотографиями и видео с поездки в теплые страны. Бурную положительную реакцию у фанатов и подписчиков вызвал ролик, где Тимати с Ратмиром летают на вертолете.



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