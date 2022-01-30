Вассерман считает, что Земле может грозить ледниковый период

Швейцарские исследователи выяснили, что остывание ядра Земли ускорилось в 1,5 раза. Публицист и депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман, узнав об этом, предположил, что такие изменения могут привести к новому ледниковому периоду.

Остывание ядра планеты – составляющая общего баланса энергии. Данный процесс контролирует рост тепла и обеспечивает перемены температуры для того, чтобы не допустить резких изменений и скачков. Накануне физики из Швейцарии опровергли теорию о том, что остывание Земли замедлилось. Напротив, специалисты провели исследование и установили, что процесс ускорился в 1,5 раза.

Информацию об этом прокомментировал Анатолий Вассерман. По мнению депутата, ускорение остывания ядра Земли может дать толчок к уменьшению теплового потока. Это произойдет в тот момент, когда будет исчерпан нынешний запас подземной энергии, как считает политический консультант. Одновременно с этим пока жителям планеты бояться нечего.

Политический деятель обозначил примерный срок наступления ледникового периода – несколько миллиардов лет. При этом катастрофа может обрушиться на планету только при комплексе факторов. Он не уверен, что ускорение, выявленное швейцарами, является одним из главенствующих процессов.

Зато депутат Государственной Думы поделился мнением, что подобные изменения внутри планеты могут подтолкнуть к снижению процента глобальных потеплений. Глобальные потепления абсолютно не связаны с парниковыми газами. Одна из причин, как сказал Анатолий Вассерман, – это колебание формы орбиты Земли.

К слову, климатические эксперты РФ и стран СНГ сейчас всерьез встревожены происходящими изменениями. Некоторые специалисты даже предрекают новую климатическую эпоху уже к 2035 году.

Источник: riafan.ru