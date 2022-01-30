 

Британцы призвали не защищать Украину

30.01.2022, 16:18, Новости дня
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Читатели газеты Daily Express призвали не связываться с Москвой после того, как издание сравнило численность армии РФ и стран НАТО.

Автор публикации Лайам Дойл написал, что по суммарной численности войск РФ из членов НАТО уступает только США. В ее составе служат около 1,154 млн человек, а вместе с резервистами – около 1,4 млн, отмечает он. Вооруженные силы США же насчитывают 1,346 млн военных, в резерве находятся около 800 тыс. солдат, передает РИА «Новости».

В статье указывается, что следом за США идут Турция (445 тыс. военных), Франция (208 тыс.) и Германия (189 тыс.). А общая численность войск 30 государств-членов НАТО составляет от трех с половиной до пяти млн военных.

Комментаторы на сайте раскритиковали журналиста за статью, указав на неполноту сравнения, а также напомнили, что Украина не входит в НАТО, и у альянса нет обязательств защищать ее.

«Действие Статьи 5 Устава НАТО не распространяется на Украину», – написал Sir Realist. Также он заявил, что в случае войны РФ не сможет победить НАТО, так как страны альянса также обладают ядерным оружием.

Azriel ответил читателю, что у НАТО нет гиперзвукового оружия, а также указал, что российские зенитные ракеты превосходят американские аналоги. Кроме того, пользователь указал на отсутствие единства внутри НАТО относительно возможного военного противостояния с Россией: так, Болгария и Хорватия уже отказались воевать за Украину.

Mikey6195, в свою очередь, также заявил, что союзники США по альянсуне захотят участвовать в военном конфликте.

REDTOON1892 указал на то, что численность армии играет не столь важную роль по сравнению с ее оснащением.

Читатель уверен, что войны не будет, потому что все стороны понимают ее последствия.

Ранее оппозиция на Украине заявила, что запад использует Украину как плацдарм для противостояния с Россией. 

Напомним, глава МИД Сергей Лавров, говоря о вероятности начала войны на Украине, заявил, что если это зависит от России, то войны не будет, но Москва не позволит игнорировать свои интересы в сфере безопасности. 



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