 

В РФ усомнились в законности изъятия Лондоном собственности у «российских олигархов»

30.01.2022, 16:18, Новости дня
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Законность возможного решения Лондона об изъятии собственности у «российских олигархов» сомнительна и вызовет отток капиталов из страны, например, в Швейцарию или Гонконг, сообщил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.

«Президент РФ еще несколько лет (назад) предупреждал отечественную элиту относительно рисков зарубежного размещения средств. Не секрет что многие из них вкладывались в «Лондонград». Они наивно доверились джентльменам-англосаксам», – сказал Климов РИА «Новости».

По его словам, «технически реализация подобных «санкций» возможна, но их законность будет под очень большим вопросом и вызовет отток капиталов из Британии, например, в Гонконг или Цюрих».

Он добавил, что «сама Британия тоже проиграет, утратив репутацию надежной финансовой гавани».

Ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что разрабатываемый в Британии законопроект позволит вводить санкции против любых организаций и лиц из России. Возможное ужесточение санкций может включать конфискацию лондонской собственности «российских олигархов».



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