 

Людям с отклонениями по зрению запретят учиться в технических вузах

30.01.2022, 15:51, Разное
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Минздрав и Минобрнауки согласовали список медицинских показаний для обучения в высших учебных заведениях. Согласно обновлённым требованиям, имеющим отклонения по зрению, запретят обучаться в вузах технического профиля. 

Из документа следует, что глубокое изучение точных наук – математики, физики, химии, информатики и других связанных с ними дисциплин, сможет негативно отразиться на их здоровье, в частности, ухудшить зрение во время пятилетнего курса обучения, а в иных случаях привести к слепоте. В связи с этим при поступлении в вузы абитуриентам предстоит пройти и медицинскую комиссию на проверку зрения. Лиц, острота зрения которых составить от -0,75 диотрий и ниже или +0,75 диоптрий и выше, занесут в специальный медицинский реестр не допустят к обучению. 

«Уже сегодня министерство беспокоит состав учащихся на физико-математических факультетах. Вы посмотрите, все ребята и девушки носят очки, вероятно, из-за постоянного чтения различных математических формул. Хрусталик напрягается – зрение ухудшается. Ещё пять лет такого обучения и придётся всем давать инвалидность. А мы понимаем, что университетская программа намного сложнее школьной», — сказала замминистра высшего образования Елена Окунева. 

В Минобрнауки уточнили, что всем выпускникам с плохим зрением рекомендуют в любом случае сдавать ЕГЭ, чтобы иметь возможность поступить в вузы на другие направления. Медицинскую комиссию для учащихся на технических специальностях сделают ежегодной. Отстающих по зрению будут принудительно переводить на другие специализации с сохранением бюджетного места.

 «Также мы рассматриваем вариант обмена студентами. Например, студент юрфака проявляет низкую успеваемость, но со зрением у него хорошо. В таком случае можно перевести его на мехмат или где будет квота», — заключила Окунева. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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