“Секси сиськи”, “Пилотку не обморозь”. 46-летняя Волочкова в микробикини окунулась в ледяную купель

“Вечернее погружение в домашнюю ледяную купель. С улыбкой. Лед и холод мне не страшны. У меня по жизни закаленный дух перед прохождением испытаний, противодействий, провокаций, хайпа, попыток многих попиариться на моем имени за не имением своего, различных инсинуаций вокруг меня и многого другого. И вообще, я всегда смело иду по жизни. Открыто и честно. Многие, конечно, этим пользуются”, – подписала она публикацию.

“Поэтому ледяная купель для меня – приятная среда, в которой происходит очищение от любого негатива. Свежо немного, не скрою”, – добавила Волочкова, а также поинтересовалась у подписчиков, как они закаляются.

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Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

“Секси сиськи”, – отметил пользователь alabini74.

“Я один на ее соски смотрел?” – спросил ruslankozacenko36645.

“Осторожно, пилотку не обморозь!” – прокомментировал taimer2378.

Контекст:

Волочкова – заслуженная артистка РФ (2002). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре. После 2003 года выступает с сольными проектами.

В сети Волочкова часто делится откровенными снимками, а также демонстрирует умение садиться на шпагат.

Волочкова внесена в базу сайта “Миротворец” за “сознательное нарушение государственной границы Украины”. В январе 2022 года во время съемок передачи “Пусть говорят” на российском “Первом канале” балерина призналась, что за последние пять лет дала в оккупированном РФ Крыму около 60 концертов.

С января 2022 года она состоит в отношениях с банщиком Сергеем Кузнецовым, который в 2014 году был объявлен в Украине в розыск за терроризм.

У Волочковой есть дочь Ариадна (2005). Ее отец – бывший гражданский муж балерины Игорь Вдовин. Пара рассталась в 2008 году.

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