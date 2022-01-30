 

Глава МИД Великобритании считает маловероятной отправку британских военных в Украину в случае вторжения РФ

30.01.2022, 15:42, Новости дня
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У Трасс спросили, может ли Великобритания поставлять деньги и оружие украинским войскам в случае российского вторжения. Она ответила, что “абсолютно ничего не исключает”.

В то же время она считает “очень маловероятным”, что британские войска могут быть отправлены воевать вместе с украинцами против России.

На фоне угрозы российского вторжения Великобритания последовательно поддерживает Украину, в частности предоставляет военную помощь и готовит санкции против РФ на случай вторжения. Джонсон неоднократно призывал РФ к деэскалации. Новое вторжение в Украину для России будет болезненным и кровавым, подчеркивал он.

22 января посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко сказал, что в случае начала активных военных действий России против Украины Киев может просить “все что угодно”, включая присутствие британских военнослужащих на украинской территории.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. По данным Минобороны Украины на 28 января, вблизи украинской границы сейчас около 112 тыс. военных РФ, с морской и авиационной компонентой – около 130 тыс.

Страны Запада и НАТО неоднократно призывали Россию к дээскалации.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. США, как говорит заместитель госсекретаря США Венди Шерман, видят все признаки того, что президент РФ Владимир Путин намерен применить военную силу против Украины “сейчас или, возможно, в середине февраля”. Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она. 

24 января после заседания СНБО, на котором рассматривали, в частности, вопросы нацбезопасности, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что “все спокойно, причин для паники нет”. Секретарь СНБО Алексей Данилов в тот же день заявил, что полномасштабное вторжение России сейчас невозможно, и подчеркнул, что поводов для паники нет.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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