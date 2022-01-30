Литва решила ввести политический опросник для российских артистов

Министр культуры Литвы Симонас Кайрис предложил ввести анкеты для прибывающих в страну российских исполнителей, чтобы организаторы мероприятий видели, кто из них давал концерты в Крыму.

«Мы сами, когда ездим в разные иностранные государства, тоже заполняем разные анкеты, подобным образом мы могли бы усовершенствовать этот момент, чтобы сами организаторы мероприятий, выбирая исполнителей, понимали все риски. И мы будем четко видеть, что указывают (российские) исполнители… они должны сообщить, что в течение, скажем, какого-то установленного периода давали концерты в Крыму. И министерства ищут общее решение, как это можно было бы сделать наиболее эффективно», – сказал Кайрис в эфире LRT (Литовское радио и телевидение), информирует РИА «Новости».

Власти Литвы запретили въезд в страну для российских исполнителей Наташи Королевой и Хабиба (Хабиб Шарипов) сроком на пять лет из-за их выступлений в Крыму.