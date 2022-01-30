Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Леонида Куравлева

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью актера Леонида Куравлева, отметив, что память о нем навсегда останется в сердцах миллионов белорусов.

«Примите искренние соболезнования в связи со смертью народного артиста РСФСР Леонида Вячеславовича Куравлева. Ушел всенародно любимый, исключительно талантливый и необыкновенно обаятельный актер – классик советского и российского кинематографа», – говорится в тексте соболезнования родным и близким Куравлева, передает «БелТА».

Лукашенко добавил, что всю жизнь Куравлев посвятил служению искусству, стал примером высокого мастерства и преданности профессии.

«Светлая память о нем навсегда останется в сердцах миллионов белорусов», – подчеркнул он.

В воскресенье народный артист РСФСР Леонид Куравлев умер после тяжелой болезни в возрасте 85 лет. Куравлева похоронят на Троекуровском кладбище в родственном захоронении.

В январе Куравлев был госпитализирован в больницу в Коммунарке с пневмонией. Сообщалось, что площадь поражения легких Куравлева за неделю выросла с 5-10% до 25-35%, он дышал без аппарата ИВЛ.

Напомним, народный артист РСФСР ЛеонидКуравлев родился 8 октября 1936 года. Среди наиболее известных киноработ – Шура Балаганов в экранизации романа Ильфа и Петрова «Золотой теленок» (1968, Михаил Швейцер), Жорж Милославский в комедии «Иван Васильевич меняет профессию» по мотивам пьесы Михаила Булгакова «Иван Васильевич» (1973, Леонид Гайдай). Большую популярность у кинозрителей получил трагикомический образ сантехника Афанасия Борщова, воплощенный Куравлевым в комедии «Афоня» (1975, Георгий Данелия).