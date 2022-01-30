Первая неделя последнего месяца зимы обещает быть яркой: женский гороскоп с 31 января по 6 февраля

Женский гороскоп на период с 31 января по 6 февраля представительницам слабого пола обещает яркие впечатления и приятные события. Эксперты составили для женщин каждого знака зодиака астрологический прогноз на первую неделю последнего зимнего месяца.

Овен

Предстоящая неделя для Овнов станет благоприятным периодом для занятий творчеством. Ближайшее время представители этого знака могут использовать для проведения публичных выступлений, для работы с большой аудиторией. При этом Овнам следует быть самокритичными и максимально требовательными к себе.

Телец

Тельцам рекомендуется наладить гармоничные отношения с близкими и друзьями. Ведь именно они всегда придут на помощь, когда нужно будет разрешить сложную ситуацию. Возможно, Тельцов удивят некоторые поступки людей из их близкого окружения.

Близнецы

Близнецам в первую неделю февраля предстоит оставить зону комфорта и даже в чем-то поступиться собственной выгодой. Представителям этого зодиакального созвездия следует правильно расставить приоритеты, а также спланировать свои дальнейшие действия. Чтобы восстановить энергию, Близнецам нужно найти время для духовных практик и полноценного отдыха.

Рак

Раку на предстоящей неделе желательно отказаться от построения грандиозных планов. Не исключено, что в начале февраля ему не раз придется столкнуться с неблагоприятными обстоятельствами. Всякое начатое дело представитель знака должен доводить до конца. Особое внимание Раки должны уделить завершению старых проектов.

Лев

Львам в ближайшие дни следует быть более гибкими, уметь приходить у компромиссу. Только так представители этого созвездия добьются желаемых результатов. Львам будет полезно открыто и искренне делиться своими чувствами и желаниями, анализировать свои действия и действия других людей, наблюдая за ними со стороны.

Дева

Излишняя самокритичность приведет Дев к тому, что они попросту опустят руки. Им следует быть более оптимистичными и снисходительными по отношению к самим себе. Тогда они смогут справиться со всеми трудностями на своем пути. Еще этому знаку неплохо бы сейчас немного отдохнуть.

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Весы

Весам стоит задуматься о том, чтобы в начале месяца заняться чем-то новым, найти для себя интересное увлечение. Это может быть расширение собственного кругозора. Весы смогут добиться успеха в любом деле, в том числе в интеллектуальном состязании.

Скорпион

Скорпионы в начале февраля могут столкнуться с трудностями в общении с окружающими. Лучше всего представителям этого знака найти для себя дело, которым они несколько дней смогут заниматься в одиночестве. Для Весов это отличное время, чтобы больше гулять на свежем воздухе.

Стрелец

В жизни Стрельцов могут возникнуть ситуации, в которых им придется поступиться своими интересами и принципами. Для них это будет непросто и потребует ряда усилий. Чтобы восстановить свои душевные и физические силы, Стрельцам следует уделять больше времени творчеству и любимым занятиям.

Козерог

Козерогам нужно быть осторожнее, так как есть риск получения травмы. Представители этого знака должны внимательнее вести себя на улице и за рулем. Козероги должны сначала понять, так ли важно для них в данный момент какое-то дело, прежде чем браться за него.

Водолей

Благодаря своим прошлым заслугам и достижениям Водолеям на следующей неделе удастся удержать свой авторитет. Однако им не следует идти на поводу у собственных эмоций. Также этот знак должен давать объективную оценку любой ситуации и поведению окружающих.

Рыбы

На следующей неделе Рыбы смогут найти ответы на многие вопросы, которые волновали их в прошлом. Им нужно заняться переосмыслением приоритетов и поставленных целей. Важно не упустить свой шанс, а также найти время для наведения порядка в собственной жизни.