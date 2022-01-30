Смартфон Sony Xperia 1 IV назвали самым необычным флагманом

До презентации нового смартфона Xperia 1 IV, который готовит к выходу на рынок японская компания Sony, остается еще очень много времени. По имеющейся информации, мероприятие состоится только в мае текущего года, хотя производитель еще недавно называл более ранний срок.

Однако данная модель смартфона уже привлекает внимание экспертной среды. Специалисты называют его самым необычным флагманом, который ожидают на рынке в 2022 году.

Производитель оснастит гаджет процессором Snapdragon 8 Gen 1, благодаря чему объем оперативной памяти составит 16 Гб. Но мощность быстрой зарядки невелика – всего 45 Вт, чего для аккумулятора на 5000 мАч недостаточно. Объем основного накопителя в базовой версии составит 256 Мб. Правда, будет версия и с диском на 512 Гб. Но, согласитесь, для флагмана Sony тоже как-то маловато.