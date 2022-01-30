 

Эксперты назвали простой напиток от плохого холестерина и «скрытого» жира

30.01.2022, 14:54, Разное
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Эксперты сообщают, что на здоровье человека отрицательно влияет ожирение внутренних органов. Они напомнили о существовании напитка, который помогает бороться с плохим холестерином и «скрытым» жиром.
При ожирении внутренних органов существуют большие опасности для организма, так как человек часто не знает о наличии проблемы. Если взглянуть на фигуру человека, то видно, что висцеральный жир выступает в виде маленького «брюшка» и заметить его трудно. Но этот малозаметный, спрятанный от взглядов слой жировой ткани может достигнуть огромных объемов и привести к угнетению функций организма.

Если висцеральный жир имеется в избытке, это может привести к диабету, заболеваниям сосудов и сердца, сопровождающимся накоплениями «плохого» холестерина – липопротеинов низкой плотности. Далее происходит гормональный дисбаланс, который ведет к воспалениям, а они будут вредить сосудам, метаболизму.

Эксперты объясняют, что если болезни еще не сформировались, то благодаря горячему напитку можно привести в норму обмен веществ и понизить уровень висцерального жира. Тим Бонд, доктор, рассказал, что такой жир легко «сжигается» чашкой чая. В некоторых работах ученых отмечено, что лакомство зеленым чаем помогает сократить скапливание висцерального жира. Также понижается объем жировых отложений и тела, уменьшается вес. Специалист заявляет, что в зеленом чае содержатся компоненты, которые оказывают влияние на процесс уменьшения жира, уравновешивают ощущение голода, выравнивая уровень энзимов в момент печеночного метаболизма.

Источник: www.mk.ru



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