Женщина умерла во время пластической операции в Москве

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30.01.2022, 14:50, Новости дня
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В Москве в клинике пластической хирургии во время операции скончалась 27-летняя пациентка, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

«По предварительной информации, вечером 29 января 2022 года в одну из столичных больниц из частного центра пластической хирургии, расположенного на ул. Рогова, в тяжелом состоянии доставлена 27-летняя женщина, которой проводилась пластическая операция. Женщина скончалась», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данному факту Хорошевская межрайонная прокуратура начала проверку, по ее результатам могут быть приняты меры прокурорского реагирования.

«Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 238 УК России(«Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»)», – отметила Иванова, передает РИА «Новости».

Источник в правоохранительных органах уточнил, что девушка 1993 года рождения обратилась в столичную частную клинику для того, чтобы сделать липосакцию. Во время операции ее состояние ухудшилось, ее отвезли в городскую больницу, но спасти не смогли, она умерла.

Ранее сообщалось, что в Петербурге в одной из местных клиник в ходе пластической операции скончалась 31-летняя пациентка.



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