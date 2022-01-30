Гинцбург назвал защищающую на 100% от «омикрона» вакцину

Ревакцинированные «Спутником Лайт» получают 100% защиту от омикрон-штамма на три месяца, сообщил глава Национального центра эпидемиологии и микробиологии имени академика Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия 1».

«75% вакцинированных содержат вируснейтрализующие антитела к омикрон-штамму. Если же взять сыворотку от людей, которые были бустированы «Спутником Лайт», то в течение трех месяцев после бустирования 100% людей имели вируснейтрализующие антитела», – цитирует его РИА «Новости».

Ранее Гинцбург заявил, что адаптация «Спутник V» под штамм коронавируса «омикрон» при необходимости займет 2,5-3 месяца. Между тем сейчас на долю «омикрона» в Москве приходится уже до 30% заражений.

Также Гинцбург заявлял, что «Спутник V» не нуждается в модификации под омикрон-штамм. Он также заявил, что вакцинация «Спутником V» и ревакцинация через шесть месяцев дают полную защиту от штамма «омикрон».