Уже 50 лет назад исследователи считали, что американцы переросли марихуану

Вопреки прогнозам ученых, за последние 50 лет употребление марихуаны стало более распространенным среди взрослых старше 25 лет. О новом исследовании сообщает портал ScienceNews.

Приблизительно 24 миллиона американцев хотя бы раз употребляли марихуану. Национальное исследование сообщает, что более 8 миллионов человек все еще употребляют этот наркотик. Показатели потребления на 33 процента выше, чем ожидала Национальная комиссия по марихуане и злоупотреблению наркотиками, а после 25 лет у людей наблюдается особо большой интерес к каннабису.

Интерес американцев к марихуане вырос за последние 50 лет. По данным Национального исследования по употреблению наркотиков и здоровью, с 1972 года число людей в возрасте 12 лет и старше в Соединенных Штатах, которые в течение своей жизни вдыхали или принимали наркотик, увеличилось более чем в пять раз, до 126,5 миллионов человек по состоянию на 2020 год.

Увеличение числа пользователей произошло по мере того, как воспринимаемая опасность марихуаны со временем снижалась, а распространенность среди взрослых всех возрастов возросла. Из 49,6 миллиона человек, которые сообщили об употреблении марихуаны в 2020 году, около 47 процентов были в возрасте от 26 до 49 лет, а около 24 процентов были в возрасте 50 лет и старше.