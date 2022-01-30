Россия может использовать Януковича для обоснования вторжения в Украину – Гармаш

Речь об этом зашла после реплики ведущего программы, что Янукович пытается через Окружной административный суд города Киева вернуться на должность президента страны.

“Я думаю, что это связано с тем, что, возможно, Путину понадобится “обращение” “украинской власти” для того, чтобы Путин смог “законно” войти со своими “миротворческими силами”, как это было в Казахстане, и посадить в Киеве режим, который будет лоялен Российской Федерации”, – объяснил Гармаш.

Он согласился с мнением, что Янукович – еще не “отработанный материал”.

“Думаю, что Виктор Янукович будет использован чисто для того, чтобы направить Путину (опять же это уже было) такую “просьбу” о том, чтобы он вошел. И юридически у Путина будут такие основания. Но это если наш суд уже совсем с ума сойдет и вернет Януковичу его полномочия. Я надеюсь, что не настолько же наши судьи… Не знаю, не буду дипломатически говорить – какие”, – отметил Гармаш.

Комментируя данные разведки стран Запада о вероятном назначении бывшего народного депутата Украины Евгения Мураева руководителем оккупационной администрации в Киеве в случае полномасштабного вторжения, Гармаш заявил, что не верит в это.

“Мне кажется, что Евгений Мураев – это ошибка России, свидетельство ее неадекватного восприятия событий в Украине”, – считает он.

Янукович был избран президентом Украины в 2010 году. 22 февраля 2014 года, после трех месяцев протестов на Майдане, Верховная Рада признала его самоустранившимся от должности и не выполняющим свои обязанности, после чего были объявлены новые президентские выборы. В том же месяце Янукович покинул Украину, сейчас он с семьей проживает в России.

В январе 2019 года Янукович был заочно признан Оболонским райсудом Киева виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорен к 13 годам лишения свободы. Также Януковича подозревают в госизмене из-за подписания Харьковских соглашений в 2010 году, в организации теракта и совершении умышленных убийств на Майдане в 2014-м.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

В Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. США, как говорит заместитель госсекретаря США Венди Шерман, видят все признаки того, что Путин намерен применить военную силу против Украины “сейчас или, возможно, в середине февраля”. Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она.

24 января после заседания Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины, на котором рассматривали, в частности, вопросы безопасности, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что “все спокойно, причин для паники нет”. Секретарь СНБО Алексей Данилов в тот же день заявил, что полномасштабное вторжение России сейчас невозможно, и подчеркнул, что поводов для паники нет.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе с Украиной.

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