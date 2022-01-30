 

Врач нашел нестыковки в истории с упавшей с 22 этажа школьницей в Москве

30.01.2022, 14:06, Новости дня
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Человек не может выжить после падения с 22-го этажа, сообщил детский хирург, ортопед-травматолог Дмитрий Сорокин, комментируя историю с восьмиклассницей, которая осталась в живых после падения с многоэтажки в Москве.

«Так не бывает, выше пятого этажа практически всегда – смерть! Поэтому это крайне неправдоподобно все… Был один случай, когда девочка выпала с 15-го этажа, упала на крышу машины, но она теперь глубокий инвалид. Даже не по голове, а по всем остальным повреждениям – там перелом таза, перелом позвонков, перелом бедер. Очень серьезные травмы», – цитирует Пятый канал Сорокина.

По его словам, вероятность выживания при падении с большой высоты есть у маленьких детей и грудничков. Травматолог пояснил, что легкий вес помогает смягчить удар. 

В свою очередь заведующий кафедрой травматологии и ортопедии Северо-Западного Государственного Медицинского Университета СЗГМУ Валентин Неверов отметил, что при падении могли повлиять внешние факторы. Он назвал произошедшее чудом.

«Тут надо изучать все: куда она упала, задевала ли при полете ветки деревьев или какие-то выступающие предметы, приземлилась на сугроб высокий со снегом. Это все нужно смотреть в конкретном случае», – сообщил Неверов.

В воскресенье в Москве восьмиклассница упала с балкона, который находился на 22-м этаже. Она осталась в живых. По информации СМИ, 14-летняя девочка состоит на учете у психиатра. Также сообщалось, что выжившая девочка в момент происшествия была на вечеринке, где подростки распивали спиртное. Медики диагностировали у школьницы закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, травму живота, а также множественные поверхностные ссадины и ушибы.



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