 

В Минпросвещения исключили полный перевод школ на дистанционное обучение

30.01.2022, 14:06, Новости дня
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Полностью переводить школы на дистанционное обучение не планируется, но регионы имеют право локальности принимать решения в связи с эпидемиологической обстановкой, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва Кремль Путин» на телеканале «Россия 1».

«Не планируется. Но там, где мы видим, что в школах идет рост заболевания, то регионы – это их право – принимают локально соответствующие решения», – цитирует его РИА «Новости».

В Московском государственном университете М. В. Ломоносова решили с 7 по 22 февраля ввести дистанционное обучение для студентов.



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