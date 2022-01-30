Сахар, алоэ вера и эфирные масла: простая домашняя альтернатива лаку для волос

Лак для волос — это один из косметических продуктов, который приходит на ум, когда вы думаете о хорошей прическе. Некоторые спреи помогают распутать локоны. А вот лак для волос удерживает форму прически, чтобы она не выглядела неряшливо. К сожалению, как бы ни было необходимо это средство, у него есть несколько недостатков, особенно вредных для волос при чрезмерном его использовании.

Известно, что лак для волос со временем сушит кожу головы из-за химических веществ, используемых при его производстве. Он также известен своим резким запахом. Хорошей новостью является то, что есть множество заменителей, которые вы можете использовать.

Мусс и гель

Мусс для волос, например, является одной из лучших альтернатив. Средство помогает вашим прядям оставаться аккуратно уложенными и придает больше объема. Мусс лучше всего наносить от корней до кончиков перед сушкой феном.

Гель для волос также служит отличной альтернативой лаку, особенно потому, что, в отличие от последнего, он позволяет контролировать количество продукта, наносимого на волосы.

Домашняя альтернатива лаку для волос

Если ваша цель состоит в том, чтобы не подвергать свои волосы воздействию продуктов, изготовленных из нескольких химических ингредиентов, вы можете подумать о домашних средствах для волос, большинство из которых легко приготовить.

Сахарный спрей, например, является отличным натуральным лаком для волос. Его можно приготовить с использованием сахара, фильтрованной воды и любого эфирного масла по вашему выбору. Сахарный спрей безвреден для ваших волос и кожи головы.

Если у вас дома растет алоэ вера, вы можете воспользоваться одним из его многочисленных преимуществ. Например, алоэ вера можно использовать в качестве лака для волос. Хотя растение не может обеспечить сильную фиксацию, оно отлично подходит для кондиционирования волос.

Специалисты отмечают, что алоэ вера содержит ферменты, которые восстанавливают омертвевшие клетки кожи головы, что может способствовать росту волос и предотвращать зуд кожи головы, делает локоны гладкими и блестящими.

Для изготовления спрея для волос в основном требуется два ингредиента — фильтрованная вода и густой сок алоэ вера. Брать компоненты стоит в равных количествах. То есть, к примеру, потребуется 100 мл фильтрованной воды и столько же алоэ вера.

Заключение

Теперь вы знаете, чем можно заметить лак для волос. Мы назвали пару косметических продуктов. Также рассмотрели рецепт приготовления домашнего спрея. Он станет прекрасной альтернативой покупному лаку.