 

При помощи искусственного интеллекта ученые рассчитывают отыскать в Антарктиде 300 тысяч метеоритов

30.01.2022, 13:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В процессе исследования, проведенного в свободном университете Брюсселя, ученые установили, что на поверхность Антарктиды должно было упасть около 300 тысяч метеоритов разных размеров. Однако найти их во льдах, учитывая огромную площадь территории и суровые условия, очень трудно.

Впрочем, ученые, кажется, нашли решение. Они предлагают использовать для поисков искусственный интеллект, который проведет расчеты и укажет места падения метеоритов.

На первом этапе ИИ уже создал что-то вроде карты, на которой отмечены места скопления упавших с неба «сокровищ». Отметим, что любой долетевший до поверхности Земли камень считается очень ценным для науки материалом. Поэтому исследователи заинтересованы в поиске метеоритов.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.08 / Некоторых сотрудников гостелевидения Беларуси заменили российскими специалистами

07.08 / В Украине третий день фиксируется антирекорд по числу новых случаев COVID-19

21.12 / В РФ полностью перевооружили первый полк ракетных комплексов «Авангард»

31.08 / Стали известны имена новых министров Афганистана

11.07 / Трамп рассказал, хочет ли он вывести США из НАТО

08.07 / ФСБ прослушивала телефон и читала почту Сафронова

06.01 / Пентагон отказался направить Национальную гвардию к Капитолию

25.09 / В РФ хотят создать аналог TikTok

17.07 / Ограничения, введенные РФ в Крыму из-за COVID-19, нарушают права человека – МИД Украины

04.08 / SRF – учёные тревожатся из-за массового таяния арктических льдов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика