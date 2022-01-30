При помощи искусственного интеллекта ученые рассчитывают отыскать в Антарктиде 300 тысяч метеоритов

В процессе исследования, проведенного в свободном университете Брюсселя, ученые установили, что на поверхность Антарктиды должно было упасть около 300 тысяч метеоритов разных размеров. Однако найти их во льдах, учитывая огромную площадь территории и суровые условия, очень трудно.

Впрочем, ученые, кажется, нашли решение. Они предлагают использовать для поисков искусственный интеллект, который проведет расчеты и укажет места падения метеоритов.

На первом этапе ИИ уже создал что-то вроде карты, на которой отмечены места скопления упавших с неба «сокровищ». Отметим, что любой долетевший до поверхности Земли камень считается очень ценным для науки материалом. Поэтому исследователи заинтересованы в поиске метеоритов.