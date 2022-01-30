 

В Измире обнаружен подземный ход начала нашей эры

30.01.2022, 13:50, Новости дня
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Оказывается, центр современного турецкого города Измир находится там же, где располагался античный византийский город Смирна. Во время недавних археологических раскопок именно там обнаружили древний подземный проход в театр.

Разумеется, это был вовсе не драматический или оперный театр, ведь в период античности театрами называли иные развлекательные заведения, уточняют ученые.

Подземный проход обнаружили на глубине от 6 до 7 метров от поверхности современного города. Это коридор длиной 26 метров и шириной в 4 метра. Расположен он ниже уровня, на котором сохранились фундаменты зданий начала нашей эры. По данным археологов, местный театр мог вместить одновременно до 20 тысяч зрителей.



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