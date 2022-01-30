В Измире обнаружен подземный ход начала нашей эры

Оказывается, центр современного турецкого города Измир находится там же, где располагался античный византийский город Смирна. Во время недавних археологических раскопок именно там обнаружили древний подземный проход в театр.

Разумеется, это был вовсе не драматический или оперный театр, ведь в период античности театрами называли иные развлекательные заведения, уточняют ученые.

Подземный проход обнаружили на глубине от 6 до 7 метров от поверхности современного города. Это коридор длиной 26 метров и шириной в 4 метра. Расположен он ниже уровня, на котором сохранились фундаменты зданий начала нашей эры. По данным археологов, местный театр мог вместить одновременно до 20 тысяч зрителей.