 

Американцы разработали технологию подогрева электроники на Луне

30.01.2022, 13:50, Новости дня
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Американская компания Masten Space Systems, активно сотрудничающая с NASA, представила очередное решение, касающееся обеспечения будущих лунных программ.

Специалисты обеспокоились работой электронных устройств на поверхности Луны, где температура может опускаться значительно ниже двухсот градусов по Цельсию.

В таких условиях может отказать любое электронное устройство. Для того чтобы этого не произошло, специалисты разработали специальную систему, которая осуществляет подогрев за счет выделения тепла в процессе химических реакций. Напомним, что ночь на Луне продолжается около двух недель. Поскольку там нет атмосферы, в тени температура поверхности падает до очень низких значений.



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