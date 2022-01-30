Ипотека под залог недвижимости

30.01.2022, 13:45, Детали

Теги: Бизнес, Работа, Строительство

Ипотека под залог недвижимости https://domclick.ru/ipoteka/products/pod-zalog-nedvizhimosti – популярный способ кредитования. Многие заемщики считают данный способ идеальным, потому что им не приходиться продавать свою квартиру и купить, например, загородный дом или дачу. Оставить в залог можно любой объект недвижимости.

С каждым днем все больше банков предлагают подобные условия кредитования. Подобных программ много и каждая имеет не только свои преимущества, но и недостатки. Каждый заемщик может выбрать выгодную программу и получить кредит на максимально выгодных условиях.

Ипотечное кредитование появилось в России давно, но на первых порах многие люди боялись связываться с банков. С годами число заемщиков стало расти. На первых порах ипотеку давали только под залог жилья, которое покупалось. Если объяснить это простыми словами, то человек брал у банка деньги и покупал недвижимость, которая и выступала залогом. В залоге она находилась до тех пор, пока кредит не был полностью погашен.

Возможно ли получить кредит под залог покупаемой недвижимости?

Получить кредит под залог покупаемой недвижимости можно и многие поступают таким образом. Подходит такой вид кредитования молодым людям, которые пока не успели накопить вступительный взнос и не имеют собственного жилья. Зачастую, это молодые семьи или люди, которые окончили университет и устроились на работу. Конечно, они могут арендовать жилье, но лучше взять кредит и купить собственную квартиру.

Ипотечное кредитование, в котором купленная недвижимость выступает в роли залога – распространенное явление. Банк выдаст деньги на покупку, и недвижимость будет выступать в качестве залога. Квартира или дом будут выступать в роли залога до тех пор, пока заемщик не погасит кредит. Если заемщик не будет выплачивать кредит, то банк заберет недвижимость и выставит ее на аукцион.

Не всегда удобно брать ипотеку на подобных условиях. В некоторых случаях намного удобнее заложить уже имеющуюся недвижимость.

Ипотека под залог недвижимости: все, что нужно знать

Многие заемщики приходят в банк для того, чтобы приобрести недвижимость, но собственных накоплений у них нет или недостаточно для покупки новой квартиры или загородного дома. Однако, у заемщика уже есть недвижимость и он может ее использовать в качестве залога.

Существуют разные виды ипотечного кредитования под залог недвижимости https://domclick.ru/ipoteka/programs/non-purpose. Например,