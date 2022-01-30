 

Виктория Дайнеко: 10 коротких вопросов

30.01.2022, 13:36, Разное
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На что потратили свой первый гонорар?

На косметику! Купила много косметики и свой первый мобильный телефон (заработала, пока пела в ресторане в 16 лет).

Какую покупку считаете самой бессмысленной?

Ту, которая не приносит никакого удовольствия.

Если бы одну песню можно было сделать гимном всей жизни, какая это была бы композиция?

Что-то подбадривающее и не унывающее. Скорее всего, Survivor группы Destiny’s Child.

 

Был ли в вашей жизни момент, когда вам было страшно за свою жизнь?

Было страшно после того, что произошло уже. Однажды после экстренной операции я осознала, что из-за своего халатного отношения к себе я чуть было не лишила себя жизни. С тех пор я ко всему прислушиваюсь.

Бывало так, что смотрели на свое фото и думали: “Боже, что на мне надето?”

Это происходит очень часто. Особенно если посмотреть на фото 10-летней давности.

Какое самое странное сообщение приходило вам в direct?

Один человек все время делает разные коллажи с голыми людьми и со мной и выглядит это жутко.

Горжусь, что мне удалось…

Родить дочь, попасть на “Фабрику звезд”, озвучить Рапунцель, записать саундтрек к фильму “Адмирал”, написать альбом на английском языке, где являюсь автором или соавтором каждой песни.

Однажды мне пришлось попробовать на вкус…

Самое странное, что я ела – это Гаэльское блюдо Хаггис из бараньих потрохов в Шотландии.

Самый близкий человек для меня…

Моя дочь.

Мое guilty pleasure выглядит так…

Еда! Еда! Еда!!! Люблю наесться глютена, который мне есть не рекомендуется. А ещё я схожу с ума по спайси суши (острым суши).



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