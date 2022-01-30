 

“Энергоатом” объявил о работе всех энергоблоков на украинских АЭС впервые в истории

30.01.2022, 13:31, Новости дня
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“В 5.45 энергоблок №4 Ровенской атомной электростанции подключили к электросети после завершения среднего планово-предупредительного ремонта и перегрузки ядерного топлива. Продолжается набор мощности. […] Впервые за всю историю атомной энергетики Украины “Энергоатом” работает всеми 15 энергоблоками одновременно”, – говорится в сообщении.

В компании объявили об отсутствии замечаний к работе основного оборудования работающих энергоблоков и персонала АЭС.

“Оборудование работает в заданном режиме. Напомним, что с декабря 2021 года компания работала 14-ю энергоблоками из 15-и, обеспечивая стабильное прохождение осенне-зимнего периода”, – подчеркнули в “Энергоатоме”.

Контекст:

В Украине действуют четыре атомные электростанции в общей сложности на 15 энергоблоков: Запорожская, Ровенская, Хмельницкая и Южно-Украинская, сообщается на сайте “Энергоатома”.

Наращивание производства электроэнергии на АЭС происходит после появления осенью 2021 года проблем с недостатком угля для работы тепловых электростанций. Согласно данным СБУ, на 1 декабря на складах находилось 486,2 тыс. тонн угля при плановом накоплении 2632,7 тыс. тонн.

17 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что две теплоэлектростанции и две теплоэлектроцентрали переходят на природный газ из-за дефицита угля на складах.

21 декабря в Министерстве энергетики Украины сообщили, что за неделю с 14 декабря объемы запасов угля на украинских теплоэлектростанциях выросли на 0,8%, но ни на одной из них не соблюдены гарантированные запасы топлива.

При этом министр энергетики Герман Галущенко заверил в тот же день, что ситуация в энергосистеме Украины стабильная и никаких веерных отключений в Украине не происходит и не планируется.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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