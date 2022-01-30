 

42-летний Момоа после расставания с Боне поселился в трейлере и выглядит, как бомж

30.01.2022, 13:30, Новости дня
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В публикации отмечается, что папарацци сфотографировали Момоа, когда тот выходил из трейлера в коричневых очках с толстой оправой, грязными и спутанными локонами, и казался совершенно далеким от своего фотогеничного образа на красной ковровой дорожке.

Также известно, что фургон Ford, который был сделан на заказ за $750 тыс., актер припарковал возле дома своего друга в Калифорнии.

29 января фото Момоа были опубликованы в Instagram.

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Публикация от * THE WEBNEWS (@the_webnews)

Контекст:

13 января Момоа сообщил, что разводится со своей женой.

Момоа и Боне поженились в 2017 году после 12 лет совместной жизни. У них есть двое детей: дочь Лола Айолани (2007) и сын Накоа-Вулф Манакоапо Намакаха (2008). Боне старше Момоа на 12 лет.

От предыдущего брака с музыкантом и актером Ленни Кравицом у Боне есть дочь Зои Кравиц (1988).

Момоа прославился ролями воинственных героев в фантастических боевиках и фэнтези, таких, как “Конан-варвар”, “Игра престолов”, “Аквамен”, “Звездные врата: Атлантида”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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