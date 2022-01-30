 

Названо возможное место прощания с Леонидом Куравлевым

30.01.2022, 13:26, Разное
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Назвали возможное место прощания с Леонидом Куравлевым. Как известно, артист умер в Москве, на 86-м году жизни и вероятнее всего его похоронят на Троекуровском кладбище.
Такой информацией поделился Евгений Герасимов, Народный артист России, который и подтвердил ранее трагические известия. Он сообщил, что пока точно ничего не знает, ведь такие вещи не определяются в одночасье, скорее всего актер упокоится на Троекуровском кладбище. Также уточнил, что дополнительную информацию стоит узнавать завтра.

О смерти Леонида Куравлева стало известно 30 января. Ранее артист был госпитализирован в госпиталь в Коммунарке с пневмонией. Тестирование на коронавирусную инфекцию было отрицательным. После полученного лечения актера перевезли в другую больницу для реабилитации.

Напомним, что за период своей творческой деятельности Леонид Куравлев снимался в десятках фильмов. Самыми популярными являются «Афоня», «Иван Васильевич меняет профессию».

Источник: tvzvezda.ru



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