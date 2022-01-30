 

Израиль признал сделанные в «Инвитро» анализы привитых «Спутником V»

30.01.2022, 13:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Сделанные в российских лабораториях «Инвитро» анализы на антитела для привитых «Спутником V» и бустером «Спутник Лайт» будут приниматься для оформления электронного разрешения на въезд в Израиль, сообщил Минздрав страны.

«Вакцинированные вакцинами «Спутник V» или «Спутник Лайт» (в виде бустерной дозы) будут признаны вакцинированными после загрузки в форму декларации на въезд в Израиль официального свидетельства положительного результата серологического анализа с QR-кодом из лаборатории «Инвитро» в России», – приводит ТАСС сообщение ведомства.

При отсутствии такого анализа туристам необходимо будет пройти серологический анализ по прибытии в Израиль.

В Министерстве туризма Израиля добавили, что список российских лабораторий в дальнейшем будет расширен.

Ранее вакцинированных «Спутником» туристов решили пускать в Израиль с 9 января.

Также власти Саудовской Аравии с 1 января разрешили туристам, которые вакцинировались двумя дозами вакцины «Спутник V» от коронавируса, въезд в страну, в частности, приезжать на хадж и малый хадж – умру.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.04 / Замглавы МИД Польши – мы знаем истинное лицо России, поэтому и будем бить тревогу в ЕС

20.01 / Байден пригрозил РФ введением запрета на операции с долларами

30.01 / Эксперты советуют устанавливать два вида паролей на смартфоне

16.09 / ЕК разработала предложения по созданию в Европе аналога «Акта Магнитского»

04.02 / “Пытается переиграть реальность”. В Офисе президента прокомментировали решение Верховного Суда по Тупицкому

04.10 / О группе «Тату» решили снять сериал

25.04 / Кабмин не будет менять модель адаптивного карантина на майские праздники – Шмыгаль

12.08 / Литва, Польша и Латвия готовы стать посредниками в урегулировании кризиса в Беларуси

04.05 / В ЛНР заявили о непонимании Кравчуком текста Минских соглашений

05.05 / Участники ВОВ из Хабаровского края получили обещанные Дегтяревым выплаты

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика