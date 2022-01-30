Израиль признал сделанные в «Инвитро» анализы привитых «Спутником V»

Сделанные в российских лабораториях «Инвитро» анализы на антитела для привитых «Спутником V» и бустером «Спутник Лайт» будут приниматься для оформления электронного разрешения на въезд в Израиль, сообщил Минздрав страны.

«Вакцинированные вакцинами «Спутник V» или «Спутник Лайт» (в виде бустерной дозы) будут признаны вакцинированными после загрузки в форму декларации на въезд в Израиль официального свидетельства положительного результата серологического анализа с QR-кодом из лаборатории «Инвитро» в России», – приводит ТАСС сообщение ведомства.

При отсутствии такого анализа туристам необходимо будет пройти серологический анализ по прибытии в Израиль.

В Министерстве туризма Израиля добавили, что список российских лабораторий в дальнейшем будет расширен.

Ранее вакцинированных «Спутником» туристов решили пускать в Израиль с 9 января.

Также власти Саудовской Аравии с 1 января разрешили туристам, которые вакцинировались двумя дозами вакцины «Спутник V» от коронавируса, въезд в страну, в частности, приезжать на хадж и малый хадж – умру.