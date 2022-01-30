Компани SpaceX огласила планы на 2022 год

Как сообщили представители компании SpaceX, основателем которой является знаменитый Илон Маск, в текущем году они планируют запустить в космос 52 ракеты.

Представители SpaceX также напомнили, что в прошлом, 2021 году. Они обеспечили запуск 31 космической ракеты. Если все пойдет хорошо, то 2022 год может стать самым плодотворным в истории компании. Это касается как технической стороны, так и бизнеса, уточняют специалисты.

Большинство полетов будут связаны с дальнейшим размещением на низкой орбите спутниковой системы Starlink. Однако SpaceX также является одним из самых крупных партнеров NASA, а потому будут осуществлены и совместные миссии. В частности, речь идет о доставке космонавтов на МКС.