Чиновники Смольного признались в недостатке средств на уборку улиц

Проблемы с уборкой улиц Санкт-Петербурга от снега объяснили недостатком финансирования. Председатель комитета Смольного по благоустройству Василий Пониделко сообщил, что на городских улицах не хватает работников ручного труда, а выделить на наём новых людей средства из резервного фонда невозможно.

Пониделко заявил, что основной причиной проблем с уборкой улиц от снега является система госконтрактов, а также подчеркнул, что в 2021 году на борьбу со снегом было потрачено лишь 70% от нормативного бюджета. Подобные сведения руководитель комблага предоставил в ответ на запрос депутата ЗакСа Бориса Вишневского.

Напомним, ранее губернатор Александр Беглов заявлял на «Часе правительства», что средств на уборку Северной столицы выделяется достаточно. Расхождение в данных главы региона и ответственного за благоустройство Петербурга свидетельствует о некомпетентности петербургских чиновников и ставит под сомнение достоверность информации, передаваемой Смольным.