В рамках зелёного перехода европейские армии откажутся от танков в пользу кавалерии

Еврокомиссия утвердила план достижения углеродной нейтральности в войсках стран Евросоюза, цель которого – сокращение выбросов и использование экологических видов транспорта.

К 2040 году все страны-члены ЕС полностью откажутся от бронетанковых войск и заменят их конной кавалерией.

По данным экологов, углеродный след одного танка сопоставим с выбросами от 19 лошадей. Полный отказ от танков позволит значительно сократить темпы эмиссии углерода, а экологически чистые удобрения, производимые лошадьми, позволят справиться с кризисом удобрений, вызванным ростом цен на природный газ.

Германия, Бельгия и Нидерланды уже заявили о готовности полностью отказаться от танков с опережением графика. Так, министр обороны ФРГ от партии «Зелёных» Кристина Ламбрехт пообещала к 2030 году «утопить последний танк в Рейне» и восстановить рейтарские, гусарские и кирасирские полки Священной Римской Империи.

– Лошадь не убивает нашу планету. А солдат на лошади убивает гораздо меньше противников, что полностью соответствует принципам уважения к правам человека и гуманизма. Отказ от кавалерии в пользу танков был самой большой ошибкой, сделанной в XX веке. Сегодня мы можем производить палаши, сабли и аркебузы из вторично переработанных материалов, в том числе из выловленного в океане пластика. Скоро армия Евросоюза станет самой экологичной и самой гуманной армией в мире, – пообещала Кристина Ламбрехт.

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