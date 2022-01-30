Не стало Леонида Куравлева

Исполнитель роли Афони не смог оправиться от болезни – сегодня стало известно, что Леонид Куравлев умер. 8 ноября прошлого года ему исполнилось 85 лет. Подробностей случившегося пока нет, как и официальных заявлений от родственников.

Напомним, с начала этого года актер боролся с воспалением легких, а многочисленные поклонники надеялись, что он пойдет на поправку.

Союз кинематографистов России и Московское отделение Союза кинематографистов России способствовали размещению Леонида Вячеславовича в Городской клинической больнице №40 в Коммунарке под личный контроль главного врача Д.Н. Проценко. Диагноз Леонида Вячеславовича – воспаление легких. Тесты на Ковид-19 – отрицательные. По оценке врачей, состояние стабильное и есть надежда на улучшение, – говорилось в заявлении, опубликованном на официальном сайте Союза кинематографистов 5 января.

К сожалению, чуда не произошло. У Куравлева было диагностировано серьезное поражение мозга. В последние дни жизни он не мог есть самостоятельно — в его желудок была вставлена трубка, через которую поступало питание.