Полиция задержала подозреваемого в убийстве супружеской пары в Киевской области

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30.01.2022, 12:44, Новости дня
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Погибшие – супружеская пара из Волынской области, оба были предпринимателями. Фургон с их телами полиция обнаружила вечером 29 января в Обуховском районе.

Глава областной полиции Андрей Небытов сообщил, что на телах погибших правоохранители обнаружили многочисленные ушибы и колото-резаные раны.

“Полиция задержала 52-летнего жителя Василькова в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса. По предварительным данным, между нападающим и предпринимателем из Волыни произошел словесный конфликт, после чего [нападающий] нанес оппоненту многочисленные удары молотком. После совершенного злоумышленник несколько раз ударил ножом жену предпринимателя, в результате чего женщина погибла”, – говорится в сообщении пресс-службы.

Небытов рассказал, что “с изуродованными телами супруги палач ехал по городу, а затем бросил фургон недалеко от центра Василькова”.

По данным правоохранителей, подозреваемый пытался скрыть следы преступления.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство). 

ВИДЕОВидео: NEBYTOV / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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