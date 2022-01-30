В украинской сборной на Олимпиаде в Пекине подтвердили два случая COVID-19

COVID-19 обнаружили сначала у старшего тренера сборной Юрая Санитры. Положительный результат теста он получил после взятия анализа в аэропорту Пекина 27 января, на следующий день новый тест подтвердил инфекцию.

“Согласно протоколу игр по противодействию распространению коронавируса тренера украинской сборной переместили в специальную гостиницу в районе Олимпийского поселка, где он и будет проходить самоизоляцию”, – рассказали в НОК.

Санитра будет изолирован в течение семи дней, но закончится изоляция только после двух подряд отрицательных тестов на COVID-19.

Также положительный результат теста на коронавирус получил во время подготовки к Олимпиаде помощник старшего тренера украинских биатлонисток Игорь Ященко.

Он попал в самоизоляцию.

Согласно правилам, все аккредитованные на Олимпиаде лица проходят ежедневные тесты на коронавирус, отмечает Biathlon.com.ua. Остальные члены сборной Украины по биатлону пока получали отрицательные результаты тестов на COVID-19.

Контекст:

Зимние Олимпийские игры в Пекине будут проходить с 4 по 20 февраля.

21 января Национальный олимпийский комитет утвердил состав украинской сборной на игры в Пекине. Страну представят 45 спортсменов в 12 дисциплинах: биатлоне, бобслее, горнолыжном спорте, лыжном двоеборье, лыжных гонках, санном спорте, скелетоне, сноубординге, прыжках на лыжах с трамплина, фигурном катании, фристайле и шорт-треке. Это на 12 атлетов больше, чем на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане 2018.

Как отмечали в Международном олимпийском комитете, в связи с пандемией коронавируса Олимпиада пройдет без иностранных болельщиков. Билеты на соревнования в Пекине будут распространяться только среди жителей материкового Китая.

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