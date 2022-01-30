Леонид Куравлев умер на 86-м году жизни

Не так давно в Сети были новости об ухудшениях здоровья Леонида Куравлева, а теперь стало известно о его кончине. Артист умер в Москве на 86-м году жизни.

Причины смерти Леонида Куравлева пока неизвестны. В последнее время сообщалось, что он много болел. Сперва находился в реанимации с пневмонией, а потом его направили в хоспис.

Раньше доктора хосписа, куда Леонида Куравлева перевезли из госпиталя в Коммунарке, рассказали о состоянии народного артиста. Медицинские работники объяснили, что у него диагностировали деменцию смешанного типа и цереброваскулярную болезнь, при которой повреждены сосуды головного мозга и идет постепенное отмирание нейронов из-за недостаточности кислорода и питательных компонентов.

Фанаты деятельности Леонида Куравлева выразили слова поддержки его родным. Близкие артиста смерть пока не комментируют.

Источник: www.osnmedia.ru