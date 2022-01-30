 

Леонид Куравлев умер на 86-м году жизни

30.01.2022, 11:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Не так давно в Сети были новости об ухудшениях здоровья Леонида Куравлева, а теперь стало известно о его кончине. Артист умер в Москве на 86-м году жизни.
Причины смерти Леонида Куравлева пока неизвестны. В последнее время сообщалось, что он много болел. Сперва находился в реанимации с пневмонией, а потом его направили в хоспис.

Раньше доктора хосписа, куда Леонида Куравлева перевезли из госпиталя в Коммунарке, рассказали о состоянии народного артиста. Медицинские работники объяснили, что у него диагностировали деменцию смешанного типа и цереброваскулярную болезнь, при которой повреждены сосуды головного мозга и идет постепенное отмирание нейронов из-за недостаточности кислорода и питательных компонентов.

Фанаты деятельности Леонида Куравлева выразили слова поддержки его родным. Близкие артиста смерть пока не комментируют.

Источник: www.osnmedia.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.09 / Звезда сериала “Великолепный век” Мерьем Узерли беременна

28.11 / Трижды узник совести

04.10 / Ученые: Диета с высоким содержанием соли делает иммунитет устойчивым к раку

10.06 / Не подходи: зачем завязывают желтый бант на поводке некоторых собак

18.05 / «Дело, основанное на постиках в соцсетях»

12.03 / «Эта ночь не пощадит ни дураков, ни умных»

12.08 / Мнение: Настоящий МИЛИЦИОНЕР. Герой. Емельянов Егор

28.05 / 10 июня представит OnePlus доступные смартфоны линейки Nord

23.11 / Ученые из России научились диагностировать пародонтит на ранней стадии развития

02.06 / Авиасалон МАКС 23 июля распахнет свои двери для студентов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика