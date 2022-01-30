 

Умер актер Леонид Куравлев

30.01.2022, 10:36, Новости дня
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Народный артист РСФСР Леонид Куравлев умер после тяжелой болезни в возрасте 85 лет, сообщил Союз кинематографистов.

«Леонид Вячеславович скончался, мы на связи с его сыном», – сообщили ТАСС в Союзе кинематографистов. 

Время и дата прощания уточняются.

Ранее сообщалось, что площадь поражения легких Куравлева за неделю выросла с 5-10% до 25-35%, он дышит без аппарата ИВЛ. 

Напомним, народный артист РСФСР Леонид Куравлев был госпитализирован в больницу в Коммунарке с пневмонией.

Куравлев родился 8 октября 1936 года. Среди наиболее известных киноработ – Шура Балаганов в экранизации романа Ильфа и Петрова «Золотой теленок» (1968, Михаил Швейцер), Жорж Милославский в комедии «Иван Васильевич меняет профессию» по мотивам пьесы Михаила Булгакова «Иван Васильевич» (1973, Леонид Гайдай). Большую популярность у кинозрителей получил трагикомический образ сантехника Афанасия Борщова, воплощенный Куравлевым в комедии «Афоня» (1975, Георгий Данелия).



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