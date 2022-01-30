Умер актер Леонид Куравлев
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Народный артист РСФСР Леонид Куравлев умер после тяжелой болезни в возрасте 85 лет, сообщил Союз кинематографистов.
«Леонид Вячеславович скончался, мы на связи с его сыном», – сообщили ТАСС в Союзе кинематографистов.
Время и дата прощания уточняются.
Ранее сообщалось, что площадь поражения легких Куравлева за неделю выросла с 5-10% до 25-35%, он дышит без аппарата ИВЛ.
Напомним, народный артист РСФСР Леонид Куравлев был госпитализирован в больницу в Коммунарке с пневмонией.
Куравлев родился 8 октября 1936 года. Среди наиболее известных киноработ – Шура Балаганов в экранизации романа Ильфа и Петрова «Золотой теленок» (1968, Михаил Швейцер), Жорж Милославский в комедии «Иван Васильевич меняет профессию» по мотивам пьесы Михаила Булгакова «Иван Васильевич» (1973, Леонид Гайдай). Большую популярность у кинозрителей получил трагикомический образ сантехника Афанасия Борщова, воплощенный Куравлевым в комедии «Афоня» (1975, Георгий Данелия).
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