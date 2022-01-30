Мнения: Три причины американского экспансионизма

Вопрос о том, почему Запад на нас давит, задавал себе, видимо, каждый. Куда меньшее количество людей задает себе следующий по важности вопрос: а где и чем это давление в итоге закончится. И чтобы всё это понять правильно, нужно прежде всего осознать природу тех, кто нам противостоит.

Вопрос о том, почему Запад на нас давит, задавал себе, видимо, каждый. Куда меньшее количество людей задает себе следующий по важности вопрос: а где и чем это давление в итоге закончится. И чтобы всё это понять правильно, нужно прежде всего осознать природу тех, кто нам противостоит.

Запад не монолитен. Там много сил, не всегда действующих сонаправленно. Например, США хочет утопить «Северный поток – 2», а Германия – нет. В конце концов, страны состоят из людей, личностей. В случае, однако, с западной цивилизацией у этих личностей настолько много общего в нравственных установках и целеполагании, что они могут задать некую равнодействующую своих усилий. В результате чего нам противостоит почти что монолит – Германия может не пустить самолеты с противотанковыми ракетами на Украину, но в критический момент присоединится к остальным нашим врагам. Да и роль Германии в становлении нацистского режима в Киеве была решающей.

Но главной движущей силой Запада, естественно, являются США. Именно американские подходы лежат в основе всех западных действий против нас. Чтобы понять не просто почему Запад давит, а почему он давит именно так, нам нужно понять США. Понять, что лежит в основе их наступления на нас, что ими движет.

Основание первое – страх

Что движет американской экспансией? Жажда мирового господства? Они сами видят это совсем иначе. В 1981 году известный писатель Стивен Кинг выпустил книгу «Пляска смерти» – отчасти автобиографическую, отчасти нет. Она, в общем, о жанре ужаса как таковом. Но в ней есть один примечательный момент – описание того, как пережитый самим Кингом ужас превратил его в мастера жанра ужасов. Что перевернуло психику Стивена Кинга? Сообщение о том, что СССР запустил первый спутник.

В этот момент маленький Стивен находился в кинотеатре и смотрел фильм «Земля против летающих тарелок», типичный продукт американской культуры. Это страх. Любой, кто хоть что-то понимает в психологии, не даст соврать. И дело здесь не в русских, коммунистах и ракетах, как пишет Кинг. Страх был раньше. Американская культура, будучи самобытной и самостоятельной, имеет всё же массу общего с материнской британской культурой. А в ней были свои «чистосердечные признания». Вот, например, Редьярд Киплинг, «Чужак» (фрагмент), перевод не литературный, с сохранением рифмы, а дословный, без рифмы, но полностью передающий смысл:

«Чужак у ворот,

Он может быть искренним или любезным,

Но он не говорит на одном языке со мной,

Я не могу чувствовать его разум,

Я вижу лицо, и глаза, и рот,

Но не душу за всем этим».

Это ксенофобия, «страх других». Не будем ходить вокруг да около – и опасения Киплинга при виде «других», и ужас, испытанный Кингом от новости, что СССР вышел в космос, имеют одну природу – страх перед чужими, другими. Это и есть движущая сила англосаксов и их американских потомков, самая глубинная. Из нее проистекает всё, даже специфический американский расизм, ведь не белые – они другие. Для россиян неизвестен, например, тот факт, что в США у черных женщин пользуется популярностью отбеливающая косметика – чем ты белее реально и «белее» в облике (больше похожа на белую, менее «другая», чем «просто» черная женщина), тем больше шансов найти работу или не нарваться на грубость. Таких примеров там миллионы.

Или возьмем, например, Китай. Он не был угрозой даже во время подавления восстания на Тяньаньмэнь, западные компании плотно сотрудничали с КНР много лет после этого, но стоило Китаю догнать США по мощи экономики, как он сразу стал врагом. Сегодня в среде американских патриотов убежденность в неизбежности войны с Китаем просто железобетонная, хотя китайцы ее явным образом не хотят. Почему? Страх. «Другие» опасны, у них есть сила, это страшно – неизвестно, как они эту силу применят.

Сила есть и у американцев, и «страх перед другими» не мог не породить специфический американский подход – «другие» должны быть или подчинены Америке, или уничтожены, или – внимание! – они должны перестать быть другими, стать понятными, почти американцами или просто американцами. Вот почему русские в США не сталкиваются с ксенофобией в больших масштабах – они там часть США, а не России, они больше не другие, к ним можно относиться, как к своим, это американцы в первом поколении.

Это первый краеугольный камень американского экспансионизма – подсознательный страх перед «сильными другими», которых нужно или подчинить, или убить, или превратить в квазиамериканцев, сделать их понятными. Слабых – можно игнорировать, они не опасны. Пока не станут сильными, конечно.

Основание второе – фашизм

В среде либералов можно найти упоминания о том, что в США нет государственной идеологии. Но дело в том, что в США вообще мало чего государственного, а вот идеология в этой стране вполне себе есть. И она не просто разделяется и массами, и элитами, она формализована и даже имеет название. Познакомьтесь – «Американская исключительность», или American Exceptionalism. Как и обо всех по-настоящему важных вещах, об этой на русском языке прочитать особо нечего, но зато на английском информации полно.

Краткая выжимка из этого учения такова: Американская исключительность – это набор трех догм. Первая: история США, не знавшая монархии, феодализма и законодательно закрепленного неравенства граждан (индейцы, азиаты и черные не в счет, они «другие», их надо было придавить – этого в догмах нет, но есть по факту), лучше, чище и прогрессивнее, чем у других стран. Вторая: моральный долг Америки состоит в трансформации мира по своему прогрессивному образу и подобию. Третья: поскольку история Америки лучше других наций и у нее есть прогрессивный моральный долг, которого нет у других наций, то Америка с морально-нравственной точки зрения превосходит другие нации.

Видно, где идет пересечение страха перед другими и исключительностью? В необходимости переделать всех по своему образу и подобию. Именно отсюда проистекает маниакальное стремление заставить других внедрять в своих странах американские ценности типа прав секс-меньшинств, именно здесь лежит водораздел, который отделяет «плохие» страны, народы и культуры от «хороших». Плохие – это те, кто идет не по американскому пути, кто имеет свои ценности, кто не хочет «эволюционировать» в американцев. Но главное тут – превосходство.

В рамках простой логики – если ты считаешь себя выше, чем другие, значит, ты считаешь других ниже себя. Обратное невозможно. Раз Америка исключительна – значит, остальные нет. Американская исключительность в конечном счете – это учение о врожденном превосходстве американцев над неамериканцами, вплоть до права переделывать неамериканцев, если нужно – силой. В русском языке это принято называть словом «фашизм». Америка – это фашистская страна и очень странно, что это мало кто понимает до сих пор.

Это второй краеугольный камень американского экспансионизма. Идеология дает американцам чувство правоты и убежденность в справедливости своих действий – даже когда они заливают мирную деревню напалмом или засыпают иракский городишко фосфором. Они правы, и они – добро, что бы они ни делали и кого бы ни убивали, потому что они – Америка. Кстати, это объясняет и тот феномен, что некоторые – немногочисленные, но активные – россияне с пеной у рта доказывают необходимость «прогнуться» под США, не считаясь с потерями. Это просто адепты той идеологии, воспринявшие ее некритично, как религию, как российские крестьяне коммунизм в свое время.

Основание третье – лицемерие

И конечно, американская фальшивая улыбка. Чем является этот феномен с психологической точки зрения? Ложью. Американец с детства приучен демонстрировать окружающим те эмоции, которых он на самом деле не испытывает. В русском языке такое поведение называется лицемерием, и именно оно лежит в основе американской культуры.

Ложь как базис личности – это еще один краеугольный камень американского менталитета. Именно из него проистекают пресловутые «двойные стандарты», именно это является источником знаменитой американской выборочной слепоты, когда они видят нарушения прав гомосексуалистов в России, но не видят их в Саудовской Аравии. Именно поэтому они не видят никаких противоречий в своей пропаганде – да, это ложь, но всё в мире тоже ложь, одна ложь не хуже другой, почему бы в нее не поверить, если это соответствует внутренним установкам?

Именно поэтому, например, можно было лгать о нарушениях Россией того или иного договора и не замечать своих собственных грехов. Это третий краеугольный камень американского экспансионизма – способность вести по-настоящему чудовищную пропаганду, верить в явную ложь, если она способствует достижению поставленных целей. Верить искренне. Это, например, помогает американским инструкторам тренировать террористов для Сирии и не испытывать угрызений совести. Террористы убивают арабских христиан, а американские инструкторы дома ходят в церковь и не видят в этом никакого противоречия.

Синергия

Нельзя сказать, что весь этот ужас разделяется всеми американцами. Но эти идеи разделяются там очень многими. Десятками миллионов человек. Америка – это демократия, и если люди во что-то верят, то власть, исходящая от народа, тоже будет в это верить. И наоборот. Вот мы и получаем безумного монстра, который с фанатичным блеском в глазах стирает с лица земли одну страну за другой, вещая о ценностях, правилах и правах человека. С нашей точки зрения, они безумны.

С их точки зрения, мы «другие», которые не хотят ни меняться, ни подчиняться, и которых нельзя просто взять и разбомбить дотла, как Ирак. Мы не верим в их исключительность, что оскорбительно само по себе, и не стесняемся тыкать их носом в их ложь, выводя их из пресловутой «зоны комфорта», ведь они верят в свою ложь.

Все эти их специфические особенности, толкающие на такую жестокую экспансию, проводимую методами настолько кровавыми, насколько же и подлыми – это не что-то временное. Это базис их культуры, архетип. Каким будет финал их борьбы против человечества? Ответ можно легко найти в американской фантастике – там покорители Вселенной почти всегда американцы. В их версии будущего нет неамериканцев и не говорится, куда они делись. Нам пора задуматься об этом.

Есть ли у американцев материальные, рациональные причины драться за мировое господство? Конечно. Например, сохранение доллара как мировой валюты гарантирует им нетрудовые сверхдоходы – обычно американцы потребляют экспортных товаров примерно на один триллион долларов в год больше, чем продают своих. Это фактически налог, который человечество платит за сомнительное «право» вести друг с другом расчеты в долларах, и это один из источников американского могущества – получать в подарок четверть федерального бюджета каждый год дорогого стоит.

На эти деньги, например, можно содержать все вооруженные силы США (740 миллиардов в 2021 году), ЦРУ (50 миллиардов), АНБ и другие силовые инструменты американской власти над планетой. Там же и ударные авианосцы, и экстремально дорогая подготовка рядового солдата, которую вообще трудно сравнить с чем-либо. На оголтелую пропаганду тоже хватит, и на поддержку Украины – тоже. Соревноваться с такими умелыми шулерами просто бессмысленно. Это, кстати, одна из американских уязвимостей, и поэтому дедолларизация торговли – критически важный инструмент борьбы с Америкой.

Но движут США не рациональные мотивы. Ими движет то, что описано выше – маниакальные идеологические установки, произрастающие из самих основ национальной культуры и психотипа. Сегодня американцы загнали нас в угол, но надо понимать – они не остановятся. Они просто неспособны остановиться. Никакой договор, никакие «письменные гарантии безопасности», которые с ними могут быть подписаны, не являются решением проблемы. В нужный момент они просто выйдут из любых договоров, да еще и обставят всё так, как будто это мы виноваты – как это и было с тем же Договором о ракетах средней и малой дальности. Или с договором о ПРО. Или с устными обещаниями не расширять НАТО. Да хоть с чем.

Они никогда не перестанут пытаться раздавить нас – уничтожить, или подчинить, или переделать в копию себя. Потому что такова их природа.

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