Путин вряд ли решится затмить Олимпиаду своего «брата» Си вторжением на Украину

Западные эксперты считают, что РФ готовит вторжение на Украину, и пытаются вычислить, когда оно произойдёт. Журналист CNN в своей статье отмечает, что вряд ли Путин решится навести таким образом тень на Олимпийские игры в Пекине — слишком близкие у него отношения с китайским лидером Си Цзиньпином, для которого эти Игры очень важны.



AP

В прошлый раз вскоре после церемонии закрытия Олимпийских игр 2014 года в Сочи Путин совершил «самое смелое нарушение международного права» — присоединил Крым, пишет на своём сайте CNN. Он ждал окончания Игр, чтобы не отвлекать внимания от Олимпиады, которая должна была стать показательным мероприятием всех российских достижений. Правда, некоторые говорят, что его мотивом было отвлечь внимание от обвинений в коррупции, связанной с подготовкой к Олимпиаде.

Теперь же Путин рассчитывает присутствовать на церемонии открытия Олимпиады, но уже в Пекине. И тем временем российские войска, пишет автор статьи, стоят у границы с Украиной, ожидая команды. Но в этот раз Путин дважды подумает, прежде чем затмевать таким образом попытку китайского лидера Си Цзиньпина засиять на мировой арене, ведь они «братья по авторитаризму».

Автор статьи отмечает, что лидеры РФ и Китая приняли на вооружение похожую тактику в достижении желаемых результатов. Оба они провернули манипуляции, чтобы оставаться у власти десятилетиями. Чтобы сохранить власть, они преследуют внутреннюю оппозицию, сажают в тюрьмы критиков, запугивают соседние страны и стараются расширить свои сферы влияния. Они называют своих граждан марионетками других государств, «как будто нельзя жить в Китае или РФ и по-настоящему хотеть демократии».

Китай сосредоточился на том, что говорит своим гражданам и всему миру, что западная демократия — худшая, хаотичная и неэффективная система. РФ тоже представляет Америку сверхдержавой в упадке, но по-прежнему видит в ней угрозу. Они настаивают, что демократия и права человека — это не универсальные понятия, а изобретение Запада. И при этом они затыкают рты тем, кто, как им кажется, получает слишком много власти, вроде крупных бизнесменов, если они не находятся в достаточном подчинении. Главная цель их тактики — защитить свою власть.

Путин говорит про угрозу со стороны НАТО, но по-настоящему его волнует разворот Украины к свободному демократическому Западу, уверен журналист. Он знает, что демократическая Украина у границ РФ может вдохновить и россиян на перемены. Те же опасения у Си.

Чтобы укрепить свою власть, эти лидеры любят устраивать мегасобытия вроде Олимпиады, отмечает автор статьи. Они позволяют продемонстрировать их успехи и жителям страны, и всему миру, негласно показать, что какова бы ни была цена репрессий, цель оправдывает средства. И для максимального эффекта им нужно восхищённое внимание всего мира.

Китайские власти опровергли слухи, что Си просил Путина отложить наступление на Украину до окончания Игр, но они не скрывают, что против того, чтобы Украина могла самостоятельно выбирать свою дорогу. «Си и Путин, братья по оружию! И оружие у них есть», — пишет автор статьи, перечисляя арсеналы и манёвры обеих стран.

У Китая и РФ в их истории были периоды неприятельских отношений, есть споры и сейчас, например, по поводу разграничения влияния на Центральную Азию. Но на данный момент они совместно сражаются с общим врагом — США и их европейскими союзниками. Обе страны находятся под санкциями Запада. Некоторые страны угрожают Китаю «дипломатическим бойкотом» Олимпиады, а РФ как раз ведёт сложные переговоры по Украине. При этом китайские чиновники настаивают, что в стратегическом сотрудничестве двух стран нет закрытых зон и нет границ, потолка.

После таких заявлений сложно представить, что Путин стал бы, зная заранее, наводить тень на Олимпиаду в Пекине. Правда, во время Олимпиады 2008 года произошёл конфликт в Грузии, но это было до Си.

На этот раз Китай и вовсе добился от ООН резолюции об «олимпийском перемирии», которое начнётся за неделю до, а закончится через неделю после Олимпиады. Если же Путин решит напасть на Украину после Игр, то снег там уже растает, пишет автор статьи, и земля превратится в непроходимую для российских танков грязь.

Только один человек знает, что РФ будет делать дальше, пишет автор статьи на сайте CNN. В любом случае, в первые дни Олимпиады Путин не станет вторгаться на Украину, уверен он: «Это меньшее, что может сделать брат. Если только он не решил вторгнуться до начала Игр. В таком случае часики уже тикают».