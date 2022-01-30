В Соединенных Штатах создали гибкий преобразователь тепла в электричество

Свою новую разработку представили ученые из университета в Пенсильвании (США). Речь идет о гибком преобразователе тепла в электрический ток. В работе над ним также принимали активное участие специалисты из национальной лаборатории, занимающейся исследованием возобновляемых источников энергии.

Концепция данного преобразователя предполагает использование устройства всюду, где появляется излишек неиспользуемого тепла. Это могут быть трубы систем отопления, дымоходы, даже выхлопные коллекторы в автомобилях.

По словам ученых, вокруг нас обычно находится множество источников неиспользуемого тепла. Если хотя бы часть из них превратить в электроэнергию, которую можно тут же потреблять или аккумулировать для дальнейшего использования, мы сэкономим огромное количество топлива.