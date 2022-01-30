 

В Соединенных Штатах создали гибкий преобразователь тепла в электричество

30.01.2022, 12:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Свою новую разработку представили ученые из университета в Пенсильвании (США). Речь идет о гибком преобразователе тепла в электрический ток. В работе над ним также принимали активное участие специалисты из национальной лаборатории, занимающейся исследованием возобновляемых источников энергии.

Концепция данного преобразователя предполагает использование устройства всюду, где появляется излишек неиспользуемого тепла. Это могут быть трубы систем отопления, дымоходы, даже выхлопные коллекторы в автомобилях.

По словам ученых, вокруг нас обычно находится множество источников неиспользуемого тепла. Если хотя бы часть из них превратить в электроэнергию, которую можно тут же потреблять или аккумулировать для дальнейшего использования, мы сэкономим огромное количество топлива.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.08 / СБУ задержала бывшего пулеметчика “батальона Восток”, который скрывался в РФ

27.07 / Публицист Понасенков заявил в суде о пьянстве и вранье историка Соколова

11.09 / Газопровод «Сила Сибири» уйдет на профилактику

01.01 / Waymo и Geely представили беспилотный автомобиль Zeekr для сервисов такси

26.11 / Ярош: Встреча Зеленского с Путиным не нужна. О чем можно с ним договариваться? О сдаче наших национальных интересов?

10.02 / СК потребовал заочно арестовать Леонида Волкова

25.09 / Die Welt – после Меркель Германию ждут болезненные решения, если она не хочет стать «мячом в игре сверхдержав»

12.01 / Стефанчук ответил телеканалу “Рада” на сообщение о своей “смерти” песней российской рок-группы

05.12 / Суды в Неваде, Джорджии и Мичигане отклонили претензии Трампа к выборам

09.03 / Обвал цен на никель в Китае позволит снизить стоимость аккумуляторов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика