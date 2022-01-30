 

Ученые пытаются установить, каким был рацион питания африканцев 3500 лет назад

30.01.2022, 12:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Довольно-таки сложную задачу поставили перед собой археологи из университета Гете. По найденным в земле образцам древней посуды они пытаются установить, каков был рацион питания жителей западной части Африканского континента три с половиной тысячи лет назад.

Ученые отмечают, что в данном регионе и сейчас очень популярны листовые овощи, которые потребляют как в сыром, так и в вареном виде. Интересно было бы узнать, является ли современная кухня наследием далекого прошлого или предпочтения в пище появились на каком-то более позднем этапе истории?

В распоряжении исследователей имеются более 450 обнаруженных во время раскопок горшков для хранения и приготовления пищи. Часть из них содержат на стенках вещества, которые указывают на используемые продукты. Остается делать анализы и сопоставлять результаты с возрастом артефактов.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.09 / В США число жертв урагана “Ида” увеличилось до 42 человек

15.09 / Над домами престарелых Великобритании снова нависла угроза коронавируса

10.08 / “Раздевал? Целовал? Не помню, не знаю”. 75-летний Талашко прокомментировал обвинения бывших студенток в сексуальных домогательствах

18.01 / Беспокоиться о беспорядках в США стоит не до инаугурации Байдена, а после неё

28.08 / “Помогает молитва”. Глава Башкирии рассказал, как перед встречей с Путиным у него тряслись руки от волнения

19.02 / Осужденная за стрим белорусская журналистка Андреева: На восьмой день протестов я потеряла сознание на площади, где, брызжа слюной, выступал Лукашенко

03.06 / Белорусского политзаключенного, пытавшегося совершить суицид в суде, перевели из больницы в СИЗО – СМИ

16.05 / Дети пострадали в столкновении моторной лодки с судном в Астраханской области

05.11 / Канцлер Австрии позвонил Путину

16.02 / Морозы остановили работу крупнейших автопроизводителей в США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика