Ученые пытаются установить, каким был рацион питания африканцев 3500 лет назад

Довольно-таки сложную задачу поставили перед собой археологи из университета Гете. По найденным в земле образцам древней посуды они пытаются установить, каков был рацион питания жителей западной части Африканского континента три с половиной тысячи лет назад.

Ученые отмечают, что в данном регионе и сейчас очень популярны листовые овощи, которые потребляют как в сыром, так и в вареном виде. Интересно было бы узнать, является ли современная кухня наследием далекого прошлого или предпочтения в пище появились на каком-то более позднем этапе истории?

В распоряжении исследователей имеются более 450 обнаруженных во время раскопок горшков для хранения и приготовления пищи. Часть из них содержат на стенках вещества, которые указывают на используемые продукты. Остается делать анализы и сопоставлять результаты с возрастом артефактов.