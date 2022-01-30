Мнение: Снайперы для Путина

27 января Владимир Путин прилетал в Петербург. В день 78-й годовщины снятия блокады президент России посетил Пискаревское мемориальное кладбище.

Сотрудники ФСО блокировали кладбище и никого не пускали до 13:30, пока не уехал президент. Все время, пока на кладбище находился Владимир Путин, на крыше музейного павильона дежурила группа снайперов.

Недоумеваю, зачем на мемориальном кладбище снайперы?

Если была оперативная информация, что на президента России готовится покушение, стоило ли рисковать жизнью главы государства?

Если такой информации не было, зачем надо было выставлять снайперов? Причем не скрытно, а так, чтобы их видели все, в том числе и сам Владимир Путин? Чтобы продемонстрировать всем, что жизнь президента под надежной охраной?

Фотографии отсюда

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