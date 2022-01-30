 

Мнение: Снайперы для Путина

30.01.2022, 12:08, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

27 января Владимир Путин прилетал в Петербург.  В день  78-й годовщины снятия блокады президент России посетил Пискаревское мемориальное кладбище.

Сотрудники ФСО блокировали кладбище и никого  не пускали до 13:30, пока не уехал президент. Все время, пока на кладбище находился Владимир Путин, на крыше музейного павильона дежурила группа снайперов.

Недоумеваю, зачем на мемориальном кладбище снайперы?

Если была оперативная информация, что на президента России готовится покушение, стоило ли рисковать жизнью главы государства?

Если такой информации не было, зачем надо было выставлять снайперов? Причем не скрытно, а так, чтобы их видели все, в том числе и сам Владимир Путин? Чтобы продемонстрировать всем, что жизнь президента под надежной охраной?

Фотографии отсюда

Источник: Ирек Муртазин



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.07 / У полиции и шапка болит

14.12 / Ulefone Armor 10 5G очень жестко испытали перед выходом на рынок

16.03 / Ким Кардашьян дала первое интервью после решения о разводе с Канье Уэстом

11.02 / Актер Даниил Белых ответил на вопросы по поводу седьмого сезона «Сватов»

18.11 / “Внешние аттракционы не нужны”: Дмитрий Дибров порассуждал о собственной седине

25.09 / Найдена скрытая функция «Фоновые звуки» в iOS 15

18.06 / Сенатора вынесло на обочину

29.04 / Кейт Миддлтон и принц Уильям: представлены новые портреты пары к 10-й годовщине свадьбы

18.11 / О чём говорится в сказках на самом деле?

09.10 / «Американская подлодка врезалась в Атлантиду»: российский эксперт раскрыл правду об инциденте в Тихом океане

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика