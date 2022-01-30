 

В Украине увеличилось число регионов, показатели которых соответствуют “желтой” зоне карантина

30.01.2022, 12:00, Новости дня
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Сутками ранее показателям “желтой” зоны соответствовали семь регионов: Киев, Днепропетровская, Киевская, Кировоградская, Полтавская, Харьковская и Херсонская области.

За последние 24 часа свои показатели улучшила Николаевская область, она стала восьмым таким регионом.

Ивано-Франковская и Ровенская области остаются “красными”, остальные регионы – “оранжевые”.

В среднем по Украине уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией (756 на 100 тыс. населения) в 10 раз превышает допустимые показатели (75 на 100 тыс. населения). Худшая ситуация – в Ивано-Франковской области (1972 на 100 тыс. населения), лучшая – в Кировоградской области (185 на 100 тыс. населения).

Скриншот: moz.gov.ua
Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 марта. Регионы делятся на “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную” зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

Осенью 2021 года ряд областей и Киев были в “красной” зоне, потом, когда заболеваемость начала снижаться, их постепенно перевели в “желтую”. Последними “красную” зону покинули Волынская и Запорожская области. С 30 декабря все регионы оказались в “желтой” зоне.

В начале 2022 года эпидситуация в Украине ухудшилась. С 24 января в “красную” зону карантина перешла Ивано-Франковская область. Ровенская область сделала это 27 января.

По состоянию на 30 января в Украине подтвердили 4 млн случаев коронавирусной инфекции, скончалось более 100 тыс. пациентов с COVID-19, выздоровело 3,6 млн человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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