 

Moderna начала ранние испытания вакцины против ВИЧ на людях

30.01.2022, 12:00, Новости дня
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В ходе клинических испытаний были введены первые дозы вакцины в Школе медицины и наук о здоровье Университета Джорджа Вашингтона.

В вакцине используется технология мРНК, которую также применяли при разработке вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.  Испытания направлены на проверку того, может ли вакцина, которая доставляет иммуногены ВИЧ через мРНК, вызывать выработку В-клетками организма антител, способных защитить от вируса.

“Мы очень рады продвигать это новое направление в разработке вакцин против ВИЧ с помощью платформы мРНК Moderna. Поиск вакцины против ВИЧ был долгим и сложным, и наличие новых инструментов с точки зрения иммуногенов и платформ может стать ключом к быстрому прогрессу. к срочно необходимой эффективной вакцине против ВИЧ”, – заявил доктор медицинских наук, президент и генеральный директор IAVI Марк Фейнберг.

Президент Moderna Стивен Хоге сказал, что “мРНК предлагает уникальную возможность удовлетворить насущные неудовлетворенные потребности общественного здравоохранения во всем мире”.

Во время первой фазы исследования будут проводить в клиниках и медцентрах в Атланте, Сиэтле и Сан-Антонио. В них примут участие 56 здоровых ВИЧ-отрицательных взрослых добровольцев.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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