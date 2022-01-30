 

IT-эксперт советует отключать мобильный интернет на ночь

30.01.2022, 11:57, Разное
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Евгений Кашкин, IT-эксперт, сообщил, что необходимо ночью выключать мобильный интернет на телефоне. Такая привычка будет способствовать продлению срока службы аккумулятора устройства.
В ночное время отдыхать нужно не только организму человека, а и смартфону. Интернет, который есть на гаджете, стоит выключать на период сна, так как это помогает продлевать сроки эксплуатации встроенной батареи. Такая рекомендация довольно актуальна для устройств, которыми пользуются 3-4 года и дольше. В таких случаях подключение к 4G сокращает заряд аккумулятора на 10% и больше за одну ночь.

Стоит помнить, что если на устройстве нет специальных настроек обновлений приложений только по сети Wi-Fi, то ночью они будут подгружаться с помощью мобильного интернета. Специалист предупреждает, что за такой период владелец может потратить большую часть пакета мобильного трафика.

Остаются и риски перегрева телефона, преобразований геометрии аккумулятора. Специалист объясняет, что могут появляться трудности с элементом питания из-за заряда от сети, который владелец контролировать не может, но при этом есть риск появления неприятных проблем, в том числе и воспламенения устройства.

Источник: 1prime.ru



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