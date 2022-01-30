 

Певец Алексей Чумаков признался, что с Долиной сложно дружить

30.01.2022, 11:56, Разное
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Артист российской эстрады Алексей Чумаков заявил, что дружба с Ларисой Долиной дается ему тяжело. По словам певца, их отношения – это в первую очередь работа. Большую роль играет и сложный характер Долиной: многие коллеги по цеху утверждают, что с ней нелегко найти общий язык.
Признание Чумакова произошло в присутствии Долиной. Артисты давали интервью Лере Кудрявцевой, в котором подробнее рассказали об общих рабочих моментах и нитях взаимодействия друг с другом. Несмотря на свой бурный темперамент, Лариса Долина спокойно и с уважением приняла слова Чумакова. Но и сама высказалась о нем и его отношениях с Юлией Ковальчук.

Лариса Долина отметила, что относится к их паре с особым трепетом и любовью. Как пояснила в интервью звезда эстрады, у нее с этой семьей теплые, дружеские отношения. По словам Долиной, Чумаков – ее настоящий друг, которому она доверяет вот уже как 20 лет. И роль здесь, как отмечают артисты, сыграла не только общая работа.

Алексей Чумаков очень уважает Долину и во многом равняется на ее жизненный и профессиональный опыт. Именно с Ларисой Долиной артист одной из первых делится своими новыми песнями и идеями. Они регулярно ходят друг к другу в гости, не забывают поздравлять с праздниками и дарят подарки семьями. Так что Чумаков вместе с Ковальчук совсем не разделяют всеобщего опасения перед народной артисткой России. Им удается ладить с Долиной несмотря на внушительную разницу в возрасте.

Нередко Ларису Долину называют конфликтным человеком. Исполнительница не сдерживается в высказываниях, отличается своей прямолинейностью и строгостью. Она весьма скептично относится к начинающим артистам. Например, в сети долго обсуждали скандал Ларисы Долиной с блогером и тик-токером Валей Карнавал, произошедший еще в апреле 2021 года. В одном из YouTube-шоу с Максимом Галкиным у Долиной и Карнавал завязался нешуточный спор: народная артистка РФ не оценила вокальные данные блогера и посоветовала ей выучить ноты, а Валя Карнавал заявила, что смысла в высшем образовании музыканта не видит. Фразы юной звезды интернета задели Ларису Долину настолько, что она даже хотела уйти из эфира.

Летом Долина выпустила песню “Мураши по коже”, в которой поделилась, что главная ее мечта – это чтобы музыку делали музыканты, а не “куклы из пластика”. Аудитория, знавшая о конфликте артистки с Карнавал, сразу сочли эти строчки за намек, пишет портал “Слово и дело”.

Источник: teleprogramma-pro.turbopages.org



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