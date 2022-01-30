Задержан подозреваемый в двойном убийстве в Калмыкии

В Дагестане полицейские задержали мужчину, подозреваемого в убийстве двух человек в Калмыкии, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Задержан подозреваемый в совершении двойного убийства на территории Лаганского района Республики Калмыкия. По имеющей информации, особо тяжкое преступление было совершено на животноводческой стоянке недалеко от п. Улан-Хол, одному мужчине было причинено огнестрельное ранение, другому рубленые раны», – сказала Волк, добавив, что убитые были найдены сыном одного из них утром 29 января, передает РИА «Новости».

Подозреваемого задержали в Дагестане – им оказался знакомый одного из погибших, приехавший в Калмыкию требовать долг с работника животноводческой стоянки. У него дома нашли предмет, схожий с автоматом «Калашникова», оружие на экспертизе. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Тверской области задержали подозреваемого в убийстве двух человек в городе Кашин.