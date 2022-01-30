 

Задержан подозреваемый в двойном убийстве в Калмыкии

30.01.2022, 11:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Дагестане полицейские задержали мужчину, подозреваемого в убийстве двух человек в Калмыкии, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Задержан подозреваемый в совершении двойного убийства на территории Лаганского района Республики Калмыкия. По имеющей информации, особо тяжкое преступление было совершено на животноводческой стоянке недалеко от п. Улан-Хол, одному мужчине было причинено огнестрельное ранение, другому рубленые раны», – сказала Волк, добавив, что убитые были найдены сыном одного из них утром 29 января, передает РИА «Новости».

Подозреваемого задержали в Дагестане – им оказался знакомый одного из погибших, приехавший в Калмыкию требовать долг с работника животноводческой стоянки. У него дома нашли предмет, схожий с автоматом «Калашникова», оружие на экспертизе. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Тверской области задержали подозреваемого в убийстве двух человек в городе Кашин.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.12 / Украина получила одобрение от COVAX на запрос вакцины от COVID-19

16.06 / «Если мы должны делать это, пусть делают все» — игроки французской сборной отказались преклонять колено в поддержку BLM

13.11 / Врачам Национального института рака сообщили о подозрении из-за смерти пациентки. По данным следствия, они пытались скрыть свою вину – Офис генпрокурора

17.01 / Порошенко: Зеленский – человек неадекватный, и это опасно для страны

08.12 / Барац: Мы первые, кого победил Зеленский. Порошенко был второй

17.05 / Эксперт рассказал о рисках при использовании нового сервиса снятия денег с банковских карт

26.07 / Минцифры снова предлагает деньги за взлом “Дії”. Призовой фонд – 1 млн грн

22.11 / Общество: Национальность преступников вызвала спор между Чечней и Госдумой

20.04 / “Сепаратистские планы”. Все страны – члены УЕФА единогласно выступили против создания футбольной Суперлиги

15.08 / Число погибших в результате наводнений в Турции достигло 62 человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика